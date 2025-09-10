SUSCRÍBETE
Mundo

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá Vamos”: Trump se refiere a incursión de drones rusos en Polonia

El primer ministro polaco ha confirmado hasta 19 incursiones de drones rusos entre el martes por la noche y la mañana del miércoles.

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre la incursión de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia con un escueto mensaje en su cuenta de Truth Social.

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá Vamos”, publicó el mandatario estadounidense a través de la red social.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado hasta 19 incursiones de drones rusos entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, lo que ha obligado a activar los sistemas de defensa y a derribar al menos tres de estas aeronaves no tripuladas.

Varsovia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países miembros de la OTAN, un bloque en el que también está integrado Estados Unidos.

Más sobre:PoloniaRusiaEstados UnidosDonald Trump

