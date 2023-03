¿Quién es Alexei Navalny?: El “enemigo” de Putin que cuyo documental ganó un Oscar

Un Óscar enfrentando al Kremlin. En la categoría Mejor Documental, este domingo ganó la estatuilla de oro la película “Navalny”, que relata los detalles del intento de asesinato de Alexei Navalny en 2020, líder de la oposición y Putin y excandidato presidencial en Rusia.

Otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la edición 2023 de los Premios Óscar incluyó el reconocimiento al filme del documentalista canadiense Daniel Roher, que entre otras cosas pudo entrevistar a Navalny en 2020, antes de que fuera encarcelado. A más de un año desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, la película tiene un evidente peso político.

Alexei Navalny en una pantalla durante la audiencia en su contra en Moscú. Foto: Reuters.

Considerado un “documental thriller”, “Navalny” recorre el ascenso político de Alexei Navalny, relatando también el atentado al que sobrevivió y su encarcelamiento. A sus 46 años, ya ha sido candidato a la presidencia rusa, y como activista anticorrupción le ha significado varios problemas a Vladimir Putin. En varios artículos ha desenmascarado la corrupción en Rusia y en los círculos de Putin, convirtiéndose en un símbolo de la oposición al gobierno en Moscú.

Daniel Roher, el director del documental, pudo entrevistarse con el activista entre 2020 y 2021, cuando Navalny aún estaba libre y se recuperaba de un intento de asesinato, por envenenamiento, que atribuye a Putin. En marzo pasado, se le condenó a nueve años de prisión por “fraude”, cargos que asegura son ficticios.

Abogado de profesión, Navalny consiguió la fama internacional necesaria como para sentirse seguro de desenmascarar una operación de inteligencia de Putin. Esto, con su computador portátil, su celular y el equipo de su medio de noticias, Bellingcat.

Daniel Roher y los miembros del equipo de "Navalny" aceptan el premio al mejor documental de los Óscar 2023. Foto: AP.

El documental, hecho en una asociación entre CNN Films y HBO Max, se centra en la misión de envenenamiento que Rusia realizó contra Navalny, y lo que le siguió. Entre las imágenes que muestra el filme hay archivos de 2020 que muestran cuando un grupo de hombres vestidos de negro entra a las oficinas del líder opositor, confiscando documentos y rociando un químico sobre su rostro.

Al recibir la estatuilla, Daniel Roher se refirió al protagonista de su documental: “Y hay alguien que no pudo estar con nosotros esta noche: el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, permanece en régimen de aislamiento por lo que llama, quiero asegurarme de citar sus palabras correctamente, ‘la injusta guerra de agresión de Vladimir Putin en Ucrania’”.

Junto a Roher en el escenario también estuvo la familia de Navalny. Su esposa, Yulia Navalyana, declaró en la ocasión: “Mi marido está en prisión solo por decir la verdad, por defender la democracia”. Este no es el primer premio que recibió el documental: ya en el Festival de Cine de Sundance se había ganado el premio documental del público. También en los BAFTA, “Navalny” consiguió el premio a mejor documental.

Yulia Navalnyana, esposa de Alexei Navalny, habla en el escenario luego del Óscar al documental Navalny. Foto: AP.

La premiación no cayó bien al interior del Kremlin, donde en una conferencia de prensa, el portavoz Dimitri Peskov fue interrogado al respecto, señalando que aunque no había visto el documental, seguramente “haya elementos de politización” en él. “No tendría sentido juzgar las cualidades del documental, pues no lo he visto, pero me atrevería a suponer que hay un elemento de politización aquí. Tampoco en Hollywood rehuyen de la politización en su trabajo a veces”, indicó Peskov, según recogió la agencia de noticias TASS.