Raúl Peñaranda, periodista y analista político boliviano: “Un problema de Arce será convivir con Evo”

¿Cómo observa el regreso del MAS al Palacio Quemado? ¿Influirá la imagen de Evo en el futuro gobierno?

Si el MAS hubiera perdido o se hubiera ido a segunda vuelta, creo que el partido habría tenido que renovarse, pero ahora con una victoria tan grande refuerza la idea que va por buen camino. Evo va a volver lo antes posible al país y para Arce va a ser un gobierno muy difícil.

¿La victoria electoral es una reivindicación a la figura de Evo Morales?

Esto ha sido un doble referéndum, uno sobre el gobierno de Áñez y uno sobre Evo, y Evo ganó. La figura de Morales es muy importante en la política nacional y estaba por verse cuál sería su futuro que ratifica su gran liderazgo.

¿Cuáles serán los principales problemas para Arce?

El principal será la economía. Arce fue el ministro de la bonanza, la mayor fuente de ingresos durante la década de Evo fue el gas que se vende a un precio anexado al petróleo y ahora vendemos menos que antes, entonces será el ministro de la austeridad. La economía va a decrecer un 7% este año, el petróleo está bajo US$ 40 dólares. El otro flanco será convivir con Evo Morales que, conociendo su personalidad, no lo imagino abandonando la política o con perfil bajo en el Chapare. El tercer tema es que aunque fue un triunfo es un país dividido, las principales ciudades votaron en contra del MAS, y aunque tengan 53% de votos hay otro 47% en contra. No será fácil gobernar en un país polarizado y con oposición.

Carlos Mesa, candidato que alcanzó el segundo lugar, advirtió de una gran oposición...

Mesa anunció que sería la cabeza de la oposición. Sin embargo, es imposible que busque una ‘reelección’, y para su alianza será muy difícil encontrar un líder de esa talla que pueda dentro de cinco años presentarse con éxito en los comicios.

Surge de nuevo la falta de nuevas caras en política...

Totalmente. Una de las nuevas caras es Luis Fernando Camacho, con 41 años, pero tiene el problema que solo tiene apoyo en Santa Cruz, donde tuvo 45%, pero en el resto del país el promedio es del 3%.

Varios líderes de izquierda felicitaron a Arce. ¿Qué significa el triunfo de Arce a nivel regional?

Es un cambio importante en el alineamiento internacional. En primer lugar es un aliado muy firme para Venezuela y el gobierno de Maduro; hay coincidencias con el gobierno argentino, que jugó un rol importante en los últimos meses y con los que teníamos las relaciones casi congeladas; y otros dos países con lineamientos son México y Cuba. En Chile podría haber un gobierno de izquierda en el futuro.