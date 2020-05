Reino Unido: el plan de Boris Johnson para relajar las medidas de confinamiento

A medida que la cifra de contagios y muertos por coronavirus van en descenso en Reino Unido, registrándose hoy 2.405 nuevos casos y 118 fallecimientos, el gobierno de Boris Johnson mantiene su hoja de ruta para comenzar a reabrir los colegios el 1 de junio e iniciar su plan de rastreo de casos. Al tiempo que enfrenta una crisis al interior de su gabinete, con crecientes llamados para que renuncie Dominic Cummings, uno de sus asesores clave.

El considerado el artífice de la campaña del Brexit violó las reglas de confinamiento a finales de marzo, cuando viajó de Londres a la localidad de Durham (a 400 kilómetros) mientras él y su esposa debían aislarse por presentar síntomas de coronavirus. Esto generó una polémica y múltiples llamados, incluso de diputados tories, para que Cummings renuncie.

La presión se ha hecho aún mayor tras las revelaciones de que pudo haber violado el confinamiento en otras dos ocasiones, según una investigación conjunta de los diarios The Guardian y The Daily Mirror. La primera, en Barnle Castle, en una salida con toda la familia el 12 de abril. La segunda, nuevamente en Durham, el 19 de abril, cinco días después de la reincorporación de Cummings a su trabajo en Londres.

Downing Street defendió la decisión de Cummings, alegando que estuvo justificada por el “bienestar” de un niño cuatro años. “Romper el confinamiento para ver a tu amante es muy distinto a intentar proteger a su propio hijo”, fue el argumento usado internamente por el propio Johnson dentro de su gabinete, según reveló The Mail on Sunday. Sus palabras hacían referencia a lo ocurrido con el principal asesor del gobierno británico por la pandemia, el epidemiólogo Neil Ferguson, quien renunció luego de romper el confinamiento para ver a su amante.

Johnson defendió hoy a Cummings y dijo que su asesor había actuado “responsablemente, legalmente y con integridad”. Pero la polémica está lejos de terminar. Incluso el grupo Led By Donkeys, conocido por hacer intervenciones políticas mediante videos y afiches, colocó un una pantalla de video frente a la casa de Cummings con imágenes de Boris Johnson hablando sobre la importancia de respetar el confinamiento.

A Cummings parecen no entrarle balas, como quedó en evidencia cuando respondió las preguntas de la prensa, con su propio hijo en brazos, respecto de si pensaba renunciar. “Obviamente, no. ¿A quién le importa lo que parece bien?”, dijo. “Es una cuestión de hacer lo correcto, y no tiene que ver con lo que ustedes piensan”, agregó.

Regreso a clases

Johnson insistió hoy en que iban a reiniciar las clases el 1 de junio, esto pese a las disputas con los gremios de profesores y de científicos, que señalan que se trata de una medida prematura. “Ya habíamos dicho que iniciaríamos la recepción de alumnos de edades más tempranas y hoy anuncio nuestra intención de seguir adelante con lo planeado”, dijo.

Los primeros en regresar a clases serán los niños que tengan entre 5 y 7 años y los que estén en el último año de la enseñanza básica (10 a 11 años de edad), así como los adolescentes de 15 y 17 años que se someterán en 2021 a importantes exámenes del programa educativo.

Johnson dijo también que el país contará el 1 de junio con un sistema eficaz para el rastreo de las personas que hayan estado en contacto con alguien infectado de coronavirus. Reino Unido suma 259.559 contagios y 36.793 muertos.