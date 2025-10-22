SUSCRÍBETE
Mundo

Reino Unido envía tropas a Israel para ayudar a “supervisar” el alto el fuego en Gaza

“Podemos contribuir a la supervisión del alto el fuego, pero es probable que otros lo lideren", apuntó el ministro de Defensa británico.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Reino Unido ha enviado tropas a Israel para ayudar a los esfuerzos internacionales de “supervisar” el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, accediendo así a una solicitud de la Administración de Donald Trump, que ha elaborado el plan para el futuro del enclave que ha recibido el visto bueno de gran parte de la comunidad internacional.

El ministro de Defensa británico, John Healey, ha anunciado este lunes por la noche el despliegue de un “pequeño número” de uniformados, que incluye a un comandante de alto rango, si bien hace apenas diez días, la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, declaró que Reino Unido no tenía intención de enviar soldados a Gaza.

“Podemos contribuir a la supervisión del alto el fuego, pero es probable que otros lo lideren. En respuesta a la solicitud estadounidense, hemos asignado a un militar de dos estrellas de primer nivel al mando civil y militar como subcomandante. Por tanto, desempeñaremos un papel fundamental”, ha dicho durante un evento en Londres, según declaraciones recogidas por ‘The Guardian’.

Así, ha asegurado que “aportarán su experiencia y habilidades especializadas en la medida de lo posible”, y sin asumir un papel protagonista: “Haremos lo que nos corresponde”, ha concluido después de que un portavoz de su oficina señalara que el grupo de militares británicos busca garantizar que Londres esté “integrado” en los planes de Washington para la “estabilidad” de Gaza “tras el conflicto”.

El comandante trabajará como adjunto en el centro de coordinación cívico-militar liderado por Estados Unidos en Israel. También se espera que incluya tropas de países de la región, como Qatar y Egipto --ambos mediadores entre Israel y Hamás-, así como Turquía o Emiratos Árabes Unidos (EAU).

