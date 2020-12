Renuncia tercer ministro del Interior peruano en menos de un mes

La noche de este miércoles renunció el tercer ministro del Interior en un mes en Perú, em medio de una crisis política generada mientras Martín Vizcarra continuaba en el poder.

Clúber Aliaga, segundo en la cartera durante el gobierno de Francisco Sagasti, dimitió al cargo a cinco días de haber asumido, luego de la renuncia de Rubén Vargas.

El exministro afirmó que desde que asumió intentó reunirse con la primera ministra, Violeta Bermúdez, para hablar sobre su desacuerdo con la decisión tomada por el gobierno de pasar a retiro a 18 generales de la Policía, hecho ocurrido antes de asumir y al cual lo calificó como una “injusticia”, y para dialogar sobre la búsqueda de alternativas para el caso.

“(Renuncié) por cuestiones de principios, por cuestiones de derecho y por razones de justicia. Es una excelente oportunidad para darle un mensaje a la nación de valores, de que todos los funcionarios tienen que respetar la institucionalidad y la justicia, no podemos permitir la injusticia de ninguna forma. Yo creo que es preferible retractarse de una decisión apresurada que tolerar la injusticia”, dijo Aliaga.

“Hemos querido exponer las razones y los argumentos para que la primera ministra (Violeta Bermúdez) canalice hacia al presidente (Francisco Sagasti), pero no se ha querido dar trámite y, como es ella la que me convocó, entonces si no va a escuchar mis razones y mis argumentos, entonces doy un paso al costado por razones de principio y porque soy un hombre de derecho y no puedo allanarme a decisiones apresuradas”, agregó.

Tras su salida, asumió esta misma noche José Elice Navarro, ex oficial mayor del Congreso y quien se estaba desempeñando como secretario general del Despacho Presidencial de Sagasti.

Aliaga, con su renuncia, se convirtió en el segundo titular de Interior que menos se mantuvo en el cargo.

Gastón Rodríguez se mantiene como el de más corta duración en el cargo: duró solamente tres días luego de que el expresidente Manuel Merino lo nombrara. Dimitió el 15 de noviembre tras la muerte de dos jóvenes durante manifestaciones, lo que finalmente terminó sellando la salida de Merino.

En el tercer lugar se encuentra Rubén Vargas, antecesor de Aliaga, quien cuando llevaba 4 días en el cargo presentó su renuncia, cuestionado por el paso a retiro de los 18 generales de la Policía Nacional y por la designación del nuevo comandante general de esta institución.

Según consigna el diario El Comercio, en 20 años 32 ministros han liderado Interior, con un promedio de duración de 228 días.