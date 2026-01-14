Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

Petróleo crudo gotea de una válvula mientras un trabajador pasa caminando por un pozo operado por la estatal venezolana PDVSA, en Morichal. Foto: Archivo

Aunque el nombre del texano Rod Lewis no es muy popular en la industria petrolera en Estados Unidos, cuenta con una gran experiencia en hacer negocios en lugares de alto riesgo y actualmente se encuentra en la delantera de las empresas que busquen negociar en Venezuela.

En momentos en que el gobierno de Donald Trump está presionando a empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips para que incursionen en Venezuela, los ejecutivos petroleros en una reunión en la Casa Blanca el viernes dijeron que necesitaban garantías de seguridad y una revisión del marco legal y comercial de Caracas para considerar intervenir.

“Les puedo asegurar que las compañías petroleras independientes y los individuos -los que realizan operaciones ilegales- nos tienen sin parar”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un evento en el Club Económico de Minnesota. “Quieren llegar a Venezuela ayer”.

Un trabajador recoge una muestra de petróleo crudo en un pozo operado por la estatal venezolana PDVSA en Morichal, el 28 de julio de 2011. Foto: Archivo Carlos Garcia Rawlins

Es en este contexto que surge el nombre de Lewis. Quienes lo conocen dijeron al diario The Wall Street Journal que es un operador ágil y reservado, con una alta tolerancia al riesgo y una vasta experiencia forjada en entornos inestables como México y Colombia.

“De hecho, es un buscador de oro”, dijo al periódico Conrad Gibbins, codirector de Upstream para América del banco de inversión Jefferies. “Hecho, es uno de los pocos veteranos de la industria que aún sigue activo y sigue haciendo cosas”.

En 2004, después de que el entonces gobierno de Joe Biden frenara las sanciones, su empresa llegó a un acuerdo con la petrolera estatal en Venezuela para rehabilitar cinco campos petroleros antiguos, lo que actualmente lo coloca en la delantera de las empresas que busquen negociar en el país caribeño.

Lewis, de 72 años y residente en San Antonio (Texas), tiene presencia en Venezuela con LNG Energy Group, una empresa que cotiza en la bolsa de Canadá y produce gas natural en Colombia y una de las pocas compañías extranjeras que han cerrado acuerdos de perforación con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los últimos dos años. Es el mayor accionista individual de LNG Energy.

El texano, que fue calificado por la revista Forbes como el “único gringo con permiso para perforar en México”, consiguió contratos de la estatal PDVSA para hacerse cargo de la producción y desarrollar dos campos petroleros en el este de Venezuela que actualmente producen alrededor de 3.000 barriles de crudo por día.

Una fuente cercana al empresario le dijo a The Wall Street Journal que, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, Lewis está siguiendo de cerca la situación en Venezuela y está considerando una posible iniciativa a través de su empresa privada.

“Es un cambio de vida, incluso para él”, dijo la fuente. “Consigues un bloque y multiplicas por mucho los recursos de cualquier país latinoamericano”.

Criado en los alrededores de Laredo, en el sur de Texas, Lewis no se propuso ser petrolero. Estudió justicia penal y trabajó en el rancho familiar. Compró su primer pozo en 1982 y fundó Lewis Energy, indicó el diario. Sus comienzos fueron humildes. Vivía con su familia en una casa rodante. Cuando las nuevas técnicas de perforación y fracturación hidráulica desencadenaron el auge del esquisto, Lewis las aplicó al esquisto rico en gas y, con el tiempo, construyó un pequeño imperio.

Trabajadores frente a una plataforma de perforación en un pozo petrolero operado por la estatal venezolana PDVSA en Morichal, el 28 de julio de 2011. Foto: Archivo Carlos Garcia Rawlins

El diario sostuvo que con esa fortuna, compró el Last Dollar Ranch de Colorado, que vendió en 2020 por 17 millones de dólares. Su exesposa, Kimberly Lewis, es propietaria minoritaria del equipo de basquetbol San Antonio Spurs.

Lewis no quería quedarse en Texas, así que en 2004, firmó un contrato de 15 años con Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal de México, para perforar en el Río Bravo. Fue la primera vez en décadas que una empresa estadounidense tenía permiso para perforar en territorio mexicano, según Lewis Energy.

Lewis no sería dueño del combustible que extraía; simplemente aportaría su experiencia a un México con escasez de gas y recibiría un pago a cambio. Tenía que asumir los costos de la perforación y enfrentarse a los carteles que acechaban en la frontera.

“Creo que podemos ganar mucho dinero, y creo que podríamos hacerle ganar muchísimo dinero a México”, le dijo a Forbes en 2008.

En abril de 2024, LNG Energy anunció la firma de dos contratos con una filial de PDVSA para desarrollar y operar campos petrolíferos en el noreste del país. Los campos cubiertos por los contratos producían alrededor de 3.000 barriles de petróleo al día en ese momento, pero en su punto máximo de producción alcanzaban los 120.000 barriles al día, según LNG Energy.

Ese volumen equivale a alrededor del 15% de la actual producción de crudo de Venezuela.

Sin embargo, las sanciones estadounidenses han mantenido a la empresa al margen. Ha solicitado, y aún no ha recibido, una licencia específica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La empresa se muestra cautamente optimista respecto a que, debido a la evolución de la situación en Venezuela, podría obtener la licencia o que se relajarán las sanciones, según informaron personas cercanas a LNG Energy.

Dan Pickering, director de inversiones de la firma de servicios financieros Pickering Energy Partners, afirmó a The Wall Street Journal que incluso los inversores en exploración y producción ilegal deben sentirse seguros de poder operar en Venezuela antes de poder invertir capital. Añadió que su tolerancia al riesgo dependerá en gran medida de si la administración Trump o un gobierno venezolano favorable a EE.UU. pueden garantizar el cumplimiento de los contratos, la comercialización de la producción y la posibilidad de retirar el dinero del país, entre otras cosas.

“Una vez que te sientes cómodo puedes hacer negocios allí, siempre hay un subconjunto de inversores ilegales que están dispuestos a entrar y arriesgarse”, dijo Pickering al diario.