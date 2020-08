Rodrigo Arenas, copresidente de la Federación de Padres de Francia (FCPE): “Hay un pensamiento mágico de que los niños no van a contaminar a sus profesores”

El 11 de mayo, el gobierno francés abrió los colegios del país, aunque de manera voluntaria y con estrictas medidas. Sin embargo, a semanas del inicio del año escolar este 1 de septiembre, el copresidente de la Federación de Padres de Francia, el franco-chileno Rodrigo Arenas, asegura que “hay un poco de imprudencia en eso”, puesto que no están las condiciones para un retorno seguro.

El ministro de Educación francés dijo que ahora las mascarillas serán obligatorias para niños de más de 11 años, ¿considera que el protocolo para el regreso a clases es seguro para los escolares?

El protocolo de la vuelta a la clases no es solo para los niños, es para el conjunto de la sociedad porque estamos en una pandemia. Hay tres maneras de protegerse del virus: la mascarilla, lavarse las manos y la distancia social. Cuando uno dice que solo los niños de 11 años tienen que ponerse la mascarilla en las clases pero afuera no, eso va en contradicción con lo que dice el Ministerio del Interior, porque ese mismo niño que no se pone la mascarilla cuando está en el recreo, cuando sale a la calle lo van a multar si no se la pone. No se pueden dar consignas diferentes en la sociedad y en la escuela. Además, no todas las familias tienen los medios para comprar las mascarillas suficientes que sean eficientes. En Francia se estima que una pareja con dos niños, el presupuesto que se necesita para poder tener mascarillas durante un mes son 200 euros.

¿Le han expuesto estas preocupaciones al gobierno?

La Federación tiene un consejo científico que trabajamos con la razón. Un algoritmo no reacciona a lo imprevisto. Te digo esto porque además de las propuestas que hacemos para protegerse del virus, también hicimos propuestas para la utilización de herramientas digitales. Todo lo que propusimos no ha sido tomado en cuenta porque hay una transformación cultural en Francia que orienta a las escuelas a ser un comercio. Que los niños son potencialmente clientes de las empresas.

¿Pidieron como federación, al igual que algunos sindicatos, el retraso del ingreso a clases?

No, nosotros pensamos que los niños tienen que regresar a la escuela en tiempo y en hora, pero que las condiciones tienen que estar reunidas. Lo que están diciendo esos profesores, que son caricaturizados por el ministro, es que las condiciones no están reunidas para poder protegerse todos del Covid-19. El hecho de que no se pida el uso de mascarilla antes de los 11 años, significa que hay un pensamiento mágico que no descansa sobre nada científico, que los niños chicos no van a contaminar a sus profesores y que sus profesores no van a contaminar a los niños.

¿Cómo califica la estrategia del gobierno para la reapertura escolar desde el 11 de mayo?

El consejo científico francés había dicho el 20 abril que las escuelas no tenían que abrir antes de septiembre. El jefe de Estado en contradicción decidió abrirlas por razones económicas. Lo que sucede es lo que estamos viviendo ahora, que el Covid-19 esta partiendo de nuevo. Hay escuelas incluso en la isla Reunión que están cerrando porque hubo rebrotes. Hay un poco de imprudencia en eso. Lo que se proyecta es que el Covid-19 se desarrolle de nuevo. Hay que prepararse y eso no consiste en hacer la clase en la casa con las herramientas digitales, porque los padres no son profesores. La educación no se puede automatizar ni robotizar. La investigación dice que un niño hasta los 13 años no tiene la capacidad de comprender la utilización de la tecnología digital. Eso es un problema, porque todo el mundo encontró mágico darle un computador a un niño, pero eso produce problemas porque el niño no tiene los conocimientos para entender lo que está utilizando.