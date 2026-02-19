Rusia alerta del “aumento sin precedentes” de las tensiones en Medio Oriente y pide contención a Estados Unidos e Irán

El Kremlin ha alertado este jueves del “aumento sin precedentes” de las tensiones en Medio Oriente y ha pedido contención a Estados Unidos e Irán, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo a pesar de las últimas conversaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

“Estamos viendo en estos momentos un aumento sin precedentes de las tensiones en la región”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. “Esperamos que los medios políticos y diplomáticos, así como las negociaciones, prevalezcan en la búsqueda de un acuerdo”, ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que las maniobras navales conjuntas con Irán que arrancan este mismo jueves en el golfo de Omán y el norte del océano Índico “estaban coordinadas de antemano”, desvinculándolas de la actual situación en Oriente Próximo, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Estados Unidos e Irán han mantenido durante las últimas dos semanas dos rondas de contactos indirectos mediados por el Gobierno omaní, en Omán y en Suiza, sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo y en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.