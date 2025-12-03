VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia, China e Irán piden en la ONU evitar sanciones y amenazas a Teherán por desarrollo nuclear

    Desde los países asiáticos abogan para que haya "una solución política y que se abstengan de sanciones unilaterales, amenazas de fuerza o cualquier otra acción que pueda agravar la situación”.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial. MICHAEL M. SANTIAGO

    China y Rusia se sumaron esta jornada a Irán en respaldo a los asuntos nucleares de la nación persa, lo que fue expresado a través de una carta remitida a las máximas autoridades de las Naciones Unidas (ONU) y también al presidente del Consejo de Seguridad de la instancia internacional.

    En una misiva conjunta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres plantearon que cualquier acción excluya “sanciones unilaterales o amenazas de fuerza”, lo que también hicieron llegar al presidente del Consejo de Seguridad, que en diciembre recayó en el embajador esloveno, Samuel Zbogar.

    “Es esencial que todas las partes pertinentes mantengan su compromiso con la búsqueda de una solución política que aborde las preocupaciones de todas las partes (...) y que se abstengan de sanciones unilaterales, amenazas de fuerza o cualquier otra acción que pueda agravar la situación”, señalaron los embajadores de los tres países ante Naciones Unidas: el chino Fu Cong, el iraní Amir Saeid Iravani y el ruso Vassily Nebenzia.

    Asimismo, la terna asiática recordó en la misiva, difundida por la misión iraní en la ONU, la expiración de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que sustentaba el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), y subrayó que su conclusión “marca el fin del examen de la cuestión nuclear iraní por parte del Consejo de Seguridad y contribuye a fortalecer la autoridad del Consejo y la credibilidad de la diplomacia multilateral”.

    La carta, reiterando los contenidos de otra misiva remitida en septiembre, incide en que “las medidas correctivas de Irán, incluida la suspensión de la implementación de los compromisos del JCPOA”, fueron tomadas como “respuesta a la retirada y el incumplimiento de todos sus compromisos por parte de Estados Unidos” en el marco del histórico acuerdo nuclear firmado en 2015 por la república islámica y los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) más Alemania y la Unión Europea.

    En aquella ocasión, los tres países asiáticos señalaron que esas medidas de respuesta por parte de Teherán “no pueden servir de base para activar el mecanismo de snapback” para la reactivación de sanciones contra Irán.

    “Es inaceptable que se abuse de este mecanismo”, agregaron los diplomáticos, subrayando que el intento de invocar dicho mecanismo por parte del llamado E3 -Reino Unido, Alemania y Francia-, es “legal y procesalmente defectuoso”.

    La misiva fue difundida menos de dos semanas después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusara a Estados Unidos y al E3 de “asesinar” el acuerdo de cooperación firmado en septiembre entre Teherán y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), con una resolución de la Junta de Gobernadores de la agencia que reclamaba información “sin más retrasos” sobre el uranio enriquecido y las instalaciones bombardeadas por Israel y Estados Unidos en junio. Tras ella, el país centroasiático anunció que el pacto se daba por finalizado.

    Más sobre:ONUIránRusiaChinaDesarrollo nuclear

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor

    SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó

    Grave escolar de 15 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    4.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    5.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    “Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor
    Chile

    “Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor

    SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó

    Grave escolar de 15 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
    Negocios

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad
    Tendencias

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones
    El Deportivo

    La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

    “No repercutió en lo más mínimo”: Gustavo Álvarez defiende la decisión de adelantar su salida de la U

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista
    Cultura y entretención

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras
    Mundo

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón