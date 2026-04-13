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    Rusia confirma que ha retomado los ataques contra Ucrania tras el fin de la tregua decretada por la Pascua

    El portavoz del Kremlin además sostuvo que “cualquier acción que alimente las aspiraciones militaristas del régimen de Kiev no contribuye a la búsqueda de una solución pacífica”.

    Por 
    Europa Press
    Un residente carga botellas de agua de un pozo frente a un edificio residencial gravemente dañado en la ciudad de Lyman, cerca de la línea del frente en la región de Donetsk, el 29 de abril de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP GENYA SAVILOV

    Las autoridades Rusia han confirmado este lunes que han retomado los ataques contra territorio ucraniano tras el fin de la tregua decretada por el presidente ruso, Vladimir Putin, por motivos humanitarios durante la Pascua Ortodoxa.

    “Rusia pretende lograr la paz en Ucrania mediante negociaciones, pero hasta el momento esto no ha sido posible y la operación militar especial (nombre utilizado por Moscú para referirse a la guerra) continúa”, ha expresado en declaraciones a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según la agencia de noticias TASS.

    Peskov ha afirmado que “cualquier acción que alimente las aspiraciones militaristas del régimen de Kiev no contribuye a la búsqueda de una solución pacífica”. “Los europeos no ocultan su postura general de querer continuar con esta guerra”, ha argumentado.

    El Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 6.558 las violaciones del alto el fuego por parte del Ejército de Ucrania durante la tregua. “Las Fuerzas Armadas ucranianas siguieron lanzando ataques con drones y artillería contra nuestras posiciones militares, así como contra objetivos civiles en las zonas fronterizas de las regiones de Belgorod y Kursk”, ha detallado.

    Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado previamente en un comunicado publicado a través de redes sociales que “en total, se registraron 10.721 violaciones por parte del enemigo desde la declaración del alto el fuego”.

    Peskov ya anunció en la víspera que retomarían los ataques contra Ucrania tras el fin de la tregua por la Pascua, que entró en vigor el 11 de abril a las 16.00 hora de Moscú (15.00 horas en la España peninsular) y se extendió hasta la medianoche del 12 de abril.

    Rusia ha impuesto condiciones durante las negociaciones que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ve absolutamente inaceptables, como la concesión de la soberanía de los territorios conquistados por Moscú desde el estallido del conflicto o garantías de que Kiev renunciará a sus pretensiones de incorporarse a la OTAN.

    Más sobre:RusiaUcraniaGuerra

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