SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

El lugar de la reunión también está, en principio, acordado, pero lo informaremos más adelante”, informaron desde Rusia.

Por 
Europa Press
Foto: archivo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han acordado celebrar una reunión de alto nivel “en los próximos días” a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, según han informado este jueves las autoridades rusas.

“A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel”, ha explicado en declaraciones a la prensa el asesor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov.

En este sentido, ha afirmado que “los preparativos” para llevar a cabo el encuentro están “en marcha”. “El lugar de la reunión también está, en principio, acordado, pero lo informaremos más adelante”, ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado en un mensaje en redes sociales de que hay “varias conversaciones” programadas este jueves con los socios europeos, entre ellas una con el canciller alemán, Friedrich Merz, y ha asegurado que estará en contacto a lo largo de la jornada con sus “asesores de seguridad nacional”.

Zelenski ha reiterado nuevamente que las prioridades son poner fin a las hostilidades y que Moscú acepte un alto el fuego; acordar una reunión “de líderes” para que las conversaciones “puedan conducir a una paz duradera”, así como garantizar “la seguridad a largo plazo” de Kiev “junto con Estados Unidos y Europa”.

“Ucrania nunca ha deseado la guerra y trabajará por la paz de la forma más productiva posible. Lo principal es que Rusia, que inició esta guerra, tome medidas reales para poner fin a su agresión. El mundo tiene influencia sobre el agresor y los medios para verificar si se cumplen sus promesas”, ha sentenciado.

El presidente ucraniano habló por teléfono con Trump el miércoles en una llamada en la que también participaron otros líderes europeos. “Estoy agradecido a cada uno de ellos por su apoyo. Hemos discutido sobre lo que se ha dicho en Moscú”, dijo.

El anuncio de Ushakov se produce después de que el presidente ruso se reuniera en la víspera con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, un encuentro en el que hablaron sobre “la crisis ucraniana” y que el Kremlin describió como “útil y constructivo”.

Por su parte, el magnate republicano aseguró que Witkoff logró “grandes avances” durante su reunión. “Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas”, indicó en Truth Social.

En los últimos días, el inquilino de la Casa Blanca ha querido presionar al Kremlin con un plazo que supuestamente termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en el marco de la invasión de Ucrania. De lo contrario, se enfrentará a nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso.

Más sobre:Guerra en UcraniaRusiaEstados UnidosVladimir PutinDonald Trump

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Homicidio frustrado en Peñalolén: menor de edad fue baleado en plena vía pública

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

3.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

4.
¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

5.
La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional
Chile

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Homicidio frustrado en Peñalolén: menor de edad fue baleado en plena vía pública

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos
Negocios

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Aseguradoras rebaten a Marcel y alertan que Seguro de Invalidez y Sobrevivencia podría ser insostenible a largo plazo

Agrosuper registra fuerte alza en sus ganancias por mayores precios internacionales

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello
Tendencias

Este es el nuevo efecto secundario de la pérdida de cabello

¿Cuándo vuelven el frío y la lluvia a Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Qué reveló la investigación sobre la tragedia del Titán, el sumergible que implosionó con 5 personas a bordo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido
El Deportivo

No se juega en el Claro Arena ni en Santa Laura: partido entre la UC y Ñublense es suspendido

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

Remezón en el cuerpo técnico de Jorge Almirón: Colo Colo despide al preparador de arqueros Jorge Martínez

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)
Cultura y entretención

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania
Mundo

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Defensa de Bolsonaro presenta recurso para revertir arresto domiciliario: niega incumplimiento de medidas cautelares

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos