Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han acordado celebrar una reunión de alto nivel “en los próximos días” a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, según han informado este jueves las autoridades rusas.

“A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel”, ha explicado en declaraciones a la prensa el asesor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov.

En este sentido, ha afirmado que “los preparativos” para llevar a cabo el encuentro están “en marcha”. “El lugar de la reunión también está, en principio, acordado, pero lo informaremos más adelante”, ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado en un mensaje en redes sociales de que hay “varias conversaciones” programadas este jueves con los socios europeos, entre ellas una con el canciller alemán, Friedrich Merz, y ha asegurado que estará en contacto a lo largo de la jornada con sus “asesores de seguridad nacional”.

Zelenski ha reiterado nuevamente que las prioridades son poner fin a las hostilidades y que Moscú acepte un alto el fuego; acordar una reunión “de líderes” para que las conversaciones “puedan conducir a una paz duradera”, así como garantizar “la seguridad a largo plazo” de Kiev “junto con Estados Unidos y Europa”.

“Ucrania nunca ha deseado la guerra y trabajará por la paz de la forma más productiva posible. Lo principal es que Rusia, que inició esta guerra, tome medidas reales para poner fin a su agresión. El mundo tiene influencia sobre el agresor y los medios para verificar si se cumplen sus promesas”, ha sentenciado.

El presidente ucraniano habló por teléfono con Trump el miércoles en una llamada en la que también participaron otros líderes europeos. “Estoy agradecido a cada uno de ellos por su apoyo. Hemos discutido sobre lo que se ha dicho en Moscú”, dijo.

El anuncio de Ushakov se produce después de que el presidente ruso se reuniera en la víspera con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, un encuentro en el que hablaron sobre “la crisis ucraniana” y que el Kremlin describió como “útil y constructivo”.

Por su parte, el magnate republicano aseguró que Witkoff logró “grandes avances” durante su reunión. “Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas”, indicó en Truth Social.

En los últimos días, el inquilino de la Casa Blanca ha querido presionar al Kremlin con un plazo que supuestamente termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en el marco de la invasión de Ucrania. De lo contrario, se enfrentará a nuevas sanciones, incluidos aranceles secundarios a países que importan petróleo ruso.