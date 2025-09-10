SUSCRÍBETE
Mundo

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

A través de un comunicado el ministerio de Defensa ruso apuntó que la cartera “está dispuesta a iniciar consultas con el Ministerio de Defensa polaco sobre este asunto”.

Por 
Europa Press
Foto: dron enviado por las fuerzas rusas para atacar Ucrania el 17 de octubre de 2022.

El Gobierno de Rusia ha asegurado este miércoles que su reciente oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos en territorio polaco”, después de que Polonia anunciara la interceptación de varios drones que irrumpieron en su espacio aéreo e invocara el artículo 4 de la OTAN para abrir consultas con sus aliados tras el incidente.

“No había objetivos planeados para su destrucción en territorio polaco. El máximo rango de vuelo de los drones rusos usados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no excedía los 700 kilómetros”, ha argumentado el Ministerio de Defensa ruso a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram, donde ha dicho que la cartera “está dispuesta a iniciar consultas con el Ministerio de Defensa polaco sobre este asunto”.

Así, ha confirmado que las tropas rusas lanzaron durante la madrugada del miércoles un “ataque masivo” contra “empresas vinculadas al complejo militar ucraniano en las provincias de Ivano-Frankivsk, Jmelintski y Yítormir, así como en las ciudades de Vínitsia y Leópolis”, antes de agregar que estos lugares “estaban dedicados a la producción y reparación de equipamiento blindado y de aviación y a la fabricación de motores, componentes y drones”.

En este sentido, ha resaltado que “la Planta Blindada de Leópolis, donde se reparan y modernizan los vehículos blindados” y un centro de producción de drones y aviones de combate “han sufrido daños”. “Los objetivos del ataque han sido alcanzado. Todos los puntos designados han sido golpeados”, ha zanjado.

Poco antes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había eludido pronunciarse sobre las denuncias de Polonia. “No queremos hacer comentarios de ningún tipo sobre esto. No es de nuestra competencia. Es prerrogativa del Ministerio de Defensa ruso”, recalcó, al tiempo que señaló que “hasta donde sabe” no ha habido peticiones formuladas por Polonia para iniciar contactos.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.

El propio Tusk ha hablado de “noche dramática” en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos y ha resaltado que “lo más probable” es que se trate de “una provocación a gran escala”. Además, ha asegurado que Polonia está en contacto con la OTAN para “actuar e el futuro de una forma tan efectiva como esta noche ante este tipo de amenaza”.

