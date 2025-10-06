Rusia reitera que “no hay base” para las acusaciones contra Moscú por los avistamientos de drones en Europa

El Kremlin ha reiterado este lunes su rechazo a las acusaciones sobre su supuesto papel en los sobrevuelos de drones en varios países europeos y ha resaltado que “no hay base” para las mismas, después de que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, resaltara que Berlín “sospecha” que Moscú está detrás de los aparatos avistados durante los últimos días en su espacio aéreo.

“Hay muchos políticos en Europa que se inclinan ahora por acusar a Rusia de todo”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. “Siempre lo hacen sin base alguna, de forma indiscriminada, y así es como consideramos sus anuncios”, ha afirmado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha recalcado que “las historias sobre estos drones son realmente extrañas, como poco”. “Sin embargo, no hay base para acusar a Rusia de esto”, ha apuntado, después de que Merz dijera que las autoridades de Alemania “sospechan que Rusia está detrás de la mayoría de estos sobrevuelos de drones”.

Merz manifestó en una entrevista concedida a la emisora alemana ARD que la amenaza proviene de “aquellos que quieren poner a prueba” a Alemania y destacó que estos sucesos suponen “una grave amenaza a la seguridad” del país, tras los últimos cierres temporales de aeropuertos del país después de otros sucesos similares en otros países del continente.

Los avistamientos en Alemania tuvieron lugar tras los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca, que la semana pasada acogió la cumbre de líderes de la Unión Europea, tras la que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defendió la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de este tipo de aeronaves no tripuladas y de cazas rusos, si bien Moscú se ha desvinculado de lo acaecido en estos países.