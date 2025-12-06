Seis civiles heridos: Ucrania denuncia masivo ataque con drones por parte de Rusia

Ucrania denunció este sábado un ataque masivo por parte de Rusia que afectó a múltiples regiones del país, dejando al menos seis civiles heridos y provocando daños significativos en infraestructura energética y de transporte.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, el operativo incluyó el lanzamiento de 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed , de los cuales 585 fueron neutralizados por los sistemas de defensa.

El parte militar detalló que Rusia también empleó tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 Kinzhal; 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr, con 29 interceptados; además de 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, uno de los cuales fue derribado.

A pesar de la alta tasa de intercepción, las autoridades reportaron impactos en 29 puntos distintos del país y la caída de fragmentos de proyectiles en otras tres zonas. “El ataque continúa, hay varios drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las reglas de seguridad”, advirtió la Fuerza Aérea en un mensaje público.

De acuerdo con los reportes preliminares, instalaciones de generación eléctrica y sistemas de calefacción resultaron dañados en las regiones de Kiev, Cherníguiv, Zaporiyia, Leópolis y Dnipropetrovsk. Las autoridades indicaron que los ataques fueron dirigidos deliberadamente contra infraestructura crítica para el suministro energético y térmico, afectando a miles de residentes.

En Odesa, el impacto del ataque dejó a una parte de la población sin acceso al agua potable, mientras que la infraestructura portuaria también sufrió daños, complicando las operaciones logísticas en esa zona estratégica del sur del país. Los equipos de emergencia trabajan para restablecer los servicios esenciales lo antes posible.