Senadores oficialistas y opositores critican a Trump por sugerir que podría no respetar el resultado de las elecciones presidenciales

hace 32 minutos

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró a los votantes que el ganador de las elecciones del 3 de noviembre asumirá el cargo en enero tal como está previsto. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de representantes y líder demócrata en el Congreso, dijo que era necesario recordarle que "no está en Corea del Norte, no está en Turquía, no está en Rusia, señor presidente”.