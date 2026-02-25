SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

    Presidenta de México rechazó las declaraciones del magnate propietario de Tesla y Space X, calificando las alusiones de su cercanía con el narco como un "absurdo".

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que está estudiando emprender acciones legales contra el exasesor de la Casa Blanca y multimillonario sudafricano Elon Musk.

    Esto, luego de que el empresario en la víspera, la acusó de estar a las órdenes de los cárteles, unas declaraciones que realizó tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

    “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados”, afirmó en una rueda de prensa al ser consultada por las acusaciones del propietario de Tesla y SpaceX.

    La mandataria mexicana aseguró que “lo que (le) importa es lo que dice el pueblo (...) su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable”.

    “Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí”, remarcó.

    En alusión a las acusaciones sobre supuestos vínculos de su Ejecutivo con el narcotráfico, la presidenta afirmó que “si antes era un absurdo decirlo, ahora todavía más, ¿no? Se caen por sí solas todas estas (declaraciones)”. “Ya no saben ni qué inventar”, señaló.

    Al mismo tiempo, inquirida por las críticas al operativo militar de este domingo que acabó con ‘El Mencho’ y otros integrantes del grupo y, que desató una oleada de violencia en Jalisco, Michoacán y otros estados mexicanos, Sheinbaum se defendió afirmando que “nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos”.

    “Hay mucha hipocresía en ellos, muchísima hipocresía, porque si ustedes leen, primero dicen una cosa, luego dicen otra, que el Gobierno es autoritario, que (...) pues fue por presión de Estados Unidos. La presidenta presionada por (el inquilino de la Casa Blanca, Donald) Trump”, agregó.

    Estas declaraciones llegan después de que Musk afirmara a principios de esta semana en redes sociales que Sheinbaum “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel”.

    “Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora del rendimiento”, añadió.

    El mensaje del magnate respondía así a un vídeo que circula en redes sociales en el que Sheinbaum, en una rueda de prensa pasada, defendía que “regresar a la guerra contra el narco no es opción”, alegando que ello “está fuera del marco de la ley (...) porque es permiso para matar sin ningún juicio” y que “no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios y el nivel de violencia en México”.

    Más sobre:MundoMéxicoClaudia SheinbaumElon MuskDemanda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y defiende aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales en discurso de Estado de la Unión

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Lo más leído

    1.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti
    Cultura y entretención

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales en discurso de Estado de la Unión
    Mundo

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales en discurso de Estado de la Unión

    Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer