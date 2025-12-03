Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza al Partido Comunista

El Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado este miércoles que los objetivos y las actividades del Partido Comunista Polaco (KPP) son incompatibles con la Constitución y, por tanto, ha ordenado la ilegalización inmediata de esta formación, que venía funcionando desde 2002.

Komunistyczna Partia Polski zdelegalizowana. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego



“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, ha sustentado en su fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz, según recoge la cadena RMF24.

En los últimos años han sido varios lo intentos de ilegalizar el partido, sin relevancia alguna en la arena política del país, el más reciente el del presidente, Karol Nawrocki. La Constitución polaca prohíbe las formaciones políticas que se basen en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”.

El partido apenas alcanza los mil afiliados, no dispone de cargos electos o de una gran presencia en los medios. Tanto es así, que sus propios cuadros consideran innecesaria su prohibición ya que su programa “es tan poco atractivo” que no conseguirán apoyo en las elecciones, según ha dicho ante el tribunal su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karon.