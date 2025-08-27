Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá este miércoles a su gabinete en la Casa Blanca para abordar la gestión de una Franja de Gaza pos-conflicto, pese al bloqueo israelí a las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino.

Así lo ha anunciado el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante una entrevista condedida a la cadena de televisión Fox News en la que ha señalado que será una “gran reunión” y ha asegurado que Washington tiene un “plan muy completo” para el enclave plalestino.

“Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump”, ha agregado, sin dar más detalles.

Witkoff ha afirmado además que en Washington “creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año”, alegando que ambas partes han mostrado su “disposición a continuar las conversaciones”, si bien las autoridades israelíes han expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).