Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza
El enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha afirmado además que en Washington “creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá este miércoles a su gabinete en la Casa Blanca para abordar la gestión de una Franja de Gaza pos-conflicto, pese al bloqueo israelí a las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino.
Así lo ha anunciado el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante una entrevista condedida a la cadena de televisión Fox News en la que ha señalado que será una “gran reunión” y ha asegurado que Washington tiene un “plan muy completo” para el enclave plalestino.
“Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump”, ha agregado, sin dar más detalles.
Witkoff ha afirmado además que en Washington “creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año”, alegando que ambas partes han mostrado su “disposición a continuar las conversaciones”, si bien las autoridades israelíes han expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
