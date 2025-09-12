SUSCRÍBETE
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

“Hacen falta dos para bailar un tango”, dijo el mandatario estadounidense durante una entrevista en Fox News e

Por 
Europa Press
Trump vs Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este viernes que se le está agotando la paciencia con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, “y rápido”, en una nueva advertencia ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Ucrania impulsadas desde la Casa Blanca.

“Hacen falta dos para bailar un tango”, ha dicho Trump durante una entrevista en Fox News en la que ha vuelto a dejar en el aire una amenaza que no termina de materializar, ya que ha pasado casi un mes desde que recibió primero a Putin, en Alaska, y luego al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Washington.

El conflicto ha estado marcado en las últimas horas por la incursión de drones rusos en Polonia, un incidente sobre el que Trump llegó a decir el jueves que “pudo haber sido un error”, en contra del criterio del resto de socios de la OTAN y de las propias autoridades polacas que dan por hecho que fue algo intencionado.

“No voy a defender a nadie, pero lo cierto es que fueron derribados y cayeron en el espacio aéreo”, se ha limitado a señalar el presidente estadounidense en su entrevista.

Por Natalie

