Trump advierte de sanciones “severas” contra “cualquier país” que haga negocios con Rusia

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha advertido este domingo de que impondrá “sanciones severas” a “cualquier país” que mantenga negocios con Rusia y, posiblemente, con Irán, en un gesto para castigar al Kremlin por la guerra en Ucrania.

“Cualquier país que haga negocios con Rusia será sancionado severamente. Podríamos añadir a Irán a la fórmula, yo mismo lo sugerí”, ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en el estado de Florida.

El presidente estadounidense ha considerado además que “(le) parece bien” que el Congreso apruebe una ley para presionar a Moscú, incluido a su homólogo ruso, Vladimir Putin. “Los republicanos están impulsando una legislación que impone sanciones muy severas, etcétera, a cualquier país que haga negocios con Rusia”, ha reiterado.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Tune, declaró el pasado mes de octubre que estaba listo para someter a votación un proyecto impulsado por la senadora Lindsey Graham que imponen sanciones a Rusia para castigar al país por sus ataques contra territorio ucraniano, pero que no “quería comprometerse con un plazo máximo”, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

La legislación permitiría a Trump imponer aranceles de hasta el 500 por ciento a los productos importados de países que compran crudo y otros bienes energéticos rusos y que no apoyan activamente a Ucrania, lo que afectaría especialmente a China e India.

El mandatario ha pronunciado estas palabras pese a que anteriormente se ha mostrado reacio a apoyar la iniciativa en su intento por llevar al Kremlin a las conversaciones de paz con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.