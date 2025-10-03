Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fijado como plazo para que Hamas acepte el nuevo acuerdo de paz las 18.00 hora de Washington del domingo, bajo la amenaza de que, si no lo hace antes de ese ultimátum, se desatará “un infierno como nunca antes se ha visto”.

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto, ha advertido de que es la “última oportunidad”.

“Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra”, ha sentenciado en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.

En la publicación, el mandatario estadounidense señala que Hamas ”ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio. Han asesinado (y hecho vidas insoportablemente miserables), culminando con la MASACRE del 7 de octubre en Israel, a bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, preparándose para celebrar su futura vida juntos".

“Como represalia por el ataque del 7 de octubre a la civilización, más de 25.000 ‘soldados’ de Hamas ya han sido asesinados. La mayoría de los demás están rodeados y ATRAPADOS MILITARMENTE, esperando a que yo dé la orden de “VAMOS” para que sus vidas sean rápidamente extinguidas. En cuanto a los demás, sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y asesinados", se lee en el mensaje.

Continuando con: “Pido que todos los palestinos inocentes abandonen inmediatamente esta zona de potencial muerte futura hacia zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar. Afortunadamente para Hamas, sin embargo, ¡tendrán una última oportunidad! Las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio y sus alrededores, junto con Estados Unidos, han acordado, con la firma de Israel, la paz en Oriente Medio, después de 3.000 años. ¡ESTE ACUERDO TAMBIÉN PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS! Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran acuerdo para TODOS! De una forma u otra, tendremos paz en Oriente Medio. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA!“.