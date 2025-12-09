Trump amenaza con un nuevo arancel del 5% a México, a quien acusa de violar un tratado de aguas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con un nuevo arancel del 5% sobre los productos importados de México, si este no libera “200.000 acres-pies de agua” (246,7 hectómetros cúbicos) de inmediato, tras acusar al país vecino de violar el Tratado Integral del Agua.

“He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si no libera esta agua de inmediato. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados estarán nuestros agricultores. México tiene la obligación de arreglar esto ya”, ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha justificado este anuncio alegando que su país “necesita que México libere 200.000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”, en virtud del Tratado Integral del Agua, que data de 1944 y que, según él, las autoridades mexicanas “siguen violando”.

“Esta violación está perjudicando gravemente a nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas (...) México no está respondiendo, y eso es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”, ha declarado al respecto, después de asegurar que “México aún debe a Estados Unidos más de 800.000 acres-pies de agua (986,8 hectómetros cúbicos) por incumplir nuestro Tratado durante los últimos cinco años”.

Horas antes, el mandatario estadounidense ha anunciado en presencia de los secretarios del Tesoro y de Agricultura -Scott Bessent y Brooke Rollins, respectivamente- una ayuda de 12.000 millones de dólares (más de 10.300 millones de euros) para impulsar a los agricultores afectados por sus políticas arancelarias.

“Estados Unidos se quedará con una pequeña parte de los cientos de miles de millones de dólares que recibimos en aranceles. Estamos ganando mucho dinero gracias a los países que se aprovecharon de nosotros durante años (...) Así que vamos a utilizar ese dinero para proporcionar 12.000 millones de dólares en ayuda económica a los agricultores estadounidenses”, ha afirmado desde la Casa Blanca.