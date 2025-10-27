SUSCRÍBETE
Mundo

Trump dice que “le encantaría” reunirse con Kim Jong Un y abre la puerta a extender su gira oficial en Asia

"Me encantaría reunirme con él, si él quiere mantener una reunión", ha dicho Trump, añadiendo que "si quiere una reunión, estaré en Corea del Sur".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que “le encantaría” mantener una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y ha abierto la puerta a extender su gira oficial en Asia para poder encajar este encuentro.

“Me encantaría reunirme con él, si él quiere mantener una reunión”, ha dicho Trump a bordo del Air Force One de camino a Japón tras una visita a Malasia. “Me llevo muy bien con Kim Jong Un. Me cae bien. Yo le caigo bien. Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur”, ha señalado, en referencia a la siguiente parada en su gira tras Tokio.

Así, tras ser preguntado sobre si estaría dispuesto a extender su gira para mantener este encuentro, ha reconocido que es algo que “no había pensado”. “Creo que la respuesta sería que sí. Lo haríamos, lo haría. (Corea del Sur) Es nuestra última parada, así que sería fácil hacerlo. Sí, lo haría”, ha sostenido.

“Si quiere una reunión, estaré en Corea del Sur”, ha reiterado, antes de apuntar que Washington sopesaría una retirada de sanciones a Pyongyang para lograr un acuerdo. “Hay sanciones, es algo grande para empezar”, ha señalado Trump, quien ha insistido en que “tiene una buena relación” con Kim y que el líder norcoreano “sabe” que estará en Corea del Norte. “Si quiere reunirse, me encantaría reunirme con él”, ha zanjado.

El inquilino de la Casa Blanca ya expresó el domingo su disposición a mantener un encuentro con Kim en Corea del Sur en caso de que el líder de Corea del Norte le trasladara su interés en sacar adelante una reunión. Fuentes gubernamentales estadounidenses indicaron posteriormente que el encuentro no aparecía incluido en la agenda oficial del viaje de Trump, si bien admitieron que “las cosas pueden cambiar”.

La Casa Blanca ha reiterado que Trump continúa abierto al diálogo con Corea del Norte “sin condiciones previas”, mientras que Kim ha manifestado su disposición a conversar con Washington si Estados Unidos abandona su exigencia de desnuclearización completa. Trump y Kim se han reunido en tres ocasiones: la primera en Singapur en junio de 2018, la segunda en Hanoi en febrero de 2019 y la última en la aldea fronteriza de Panmunjom, en junio de ese mismo año.

