Trump pierde aprobación en gestión económica, a dos semanas de elecciones

El 28 de octubre de 1980, en el segundo debate entre el Presidente demócrata Jimmy Carter y su contrincante republicano, Ronald Reagan, hubo una frase que marcó esas elecciones. “¿Está usted mejor económicamente ahora de lo que estaba hace cuatro años? (...) Si no cree que estos últimos cuatro años es lo que le gustaría ver durante los cuatro siguientes, puedo sugerirle entonces otra opción”, dijo Reagan en el turno de conclusiones, dirigiéndose al público. La respuesta fue su triunfo abrumador en las urnas.

A dos semanas de las elecciones presidenciales, el manejo de la economía estadounidense por parte de Donald Trump parece que ya no beneficia a su candidatura, según reveló una encuesta publicada este martes por el Financial Times, la cual muestra que más norteamericanos creen que las políticas del Mandatario republicano están perjudicando en lugar de ayudar a la recuperación económica del país justo en medio de la pandemia.

La última encuesta mensual del Financial Times y la Fundación Peter G. Peterson antes de los comicios del 3 de noviembre encontró que el 46% de los estadounidenses cree que las políticas de Trump han dañado la economía, en comparación con el 44% que dijo que éstas habían ayudado.

Fue la primera vez este año que una mayor proporción de encuestados señaló que las políticas económicas del Presidente habían perjudicado en lugar de ayudado, y fue una caída significativa desde el inicio de la pandemia. En marzo, antes de que el Covid-19 forzara los cierres a nivel nacional, los norteamericanos creían que las políticas de Trump estaban ayudando a la economía de EE.UU. por un margen de 11 puntos.

Trump, destaca el Financial Times, ha apostado su reelección a su manejo de la economía, pero las solicitudes semanales de desempleo han comenzado a aumentar nuevamente en todo el país en medio de un fuerte aumento de casos de coronavirus en el Medio Oeste. Con los contagios rumbo a un tercer peak en EE.UU., la encuesta mostró un pesimismo creciente sobre las perspectivas de un repunte económico a corto plazo.

Solo el 31% de los encuestados dijeron que esperaban que la economía de EE.UU. se “recuperara completamente del impacto del brote de coronavirus” en un año, el nivel más bajo desde que el periódico comenzó a hacer la pregunta en abril. El 69% restante de los encuestados afirmó que la recuperación económica tomaría un año o más.

Y lo que es más preocupante para la campaña republicana, el sondeo encontró que el 32% de los estadounidenses creía que estaban peor después de cuatro años de la presidencia de Trump, uno de los totales más altos registrados en el transcurso del año. En tanto, apenas el 32% de los norteamericanos piensa que están mejor financieramente ahora que cuando Trump asumió el cargo en enero de 2017, igual al total más bajo desde que comenzó la encuesta FT-Peterson hace 12 meses. El 36% restante no informó ningún cambio.

La encuesta del Financial Times es un fuerte golpe para Trump, ya que recién en agosto el diario The New York Times destacaba que el Mandatario seguía cosechando buenos niveles de aprobación en la economía, pese al Covid-19.

“En plena recesión causada por la pandemia, con una tasa de desempleo de dos dígitos y una recuperación que parece ralentizarse, persiste una pregunta política: ¿por qué el Presidente Donald Trump todavía obtiene en las encuestas cifras más altas en el sector económico que las que tenían sus predecesores Barack Obama, George W. Bush y George H.W. Bush cuando buscaron la reelección?”, se preguntaba entonces el Times.

Pero hoy la situación parece ser distinta. Así al menos lo cree el columnista del mismo periódico y premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. “Para mí, estos cuatro años han sido un desastre económico y, si no lo revertimos, marcarán el principio del declive de Estados Unidos”, dijo el economista en una entrevista publicada ayer por el diario español El País.