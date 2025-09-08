Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo se mostró optimista sobre un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza al hablar de unas “conversaciones muy positivas”, algo que ha reiterado en los últimos meses.

“Muy pronto llegaremos a un acuerdo sobre Gaza (...) Surgieron algunos problemas relacionados con (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamas (...) y estamos trabajando en una solución que podría ser muy buena”, aseguró en declaraciones a los periodistas al regresar a Washington después de acudir al US Open en Nueva York.

Al solicitarle más detalles, el inquilino de la Casa Blanca se limitó a afirmar que “pronto sabrán de ello” y que “tuvimos conversaciones muy positivas”. “Estamos intentando ponerle fin (al conflicto) y recuperar a los rehenes”, señaló, antes de apuntar que el grupo de secuestrados “podrían ser un poco menos de 20, porque algunos, ya sabes, tienden a morir, aunque sean jóvenes, en su mayoría (...) tienden a morir. Pero tenemos, digamos, 20 personas y unos 38 cadáveres”.

También este domingo, el mandatario estadounidense envió una “última advertencia” a Hamas para que acepte “sus términos” para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes israelíes que las milicias palestinas mantienen secuestrados en la Franja de Gaza.

“Los israelíes han aceptado mis términos. Es hora de que Hamas acepte también. He advertido a Hamas de las consecuencias de no aceptar. Es mi última advertencia. ¡No va a haber otra!”, afirmó en un mensaje publicado en su red Truth Social, donde destacó que “todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa” y que “¡todo el mundo quiere que termine esta guerra!”.

Ciudad de Gaza. Foto: AFP OMAR AL-QATTAA

Por su parte, Hamas respondió acogiendo positivamente las “ideas” presentadas por los mediadores de EE.UU. para terminar con el conflicto en un comunicado en el que además mostró su “disposición a sentarnos inmediatamente a la mesa de negociaciones para concluir un acuerdo integral”.

El grupo palestino enumeró las demandas que debe incluir este acuerdo, tales como “un alto el fuego, la retirada completa de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes” que gobernaría la zona.

Asimismo piden que Israel se comprometa públicamente con cualquier acuerdo que se alcance “y no renuncie a él como sucedió con la propuesta del 18 de agosto, que aceptamos, pero a la que el enemigo aún no ha respondido, continuando con sus masacres y limpieza étnica”.

Hamas aceptó la última propuesta planteada por Qatar y Egipto, mediadores como Estados Unidos en los contactos entre Israel y el grupo islamista palestino. Sin embargo, Israel no ha contestado a la propuesta y ha anunciado una ofensiva terrestre para “conquistar” la ciudad de Gaza, donde podrían estar algunos de los 48 rehenes aún en manos de las milicias palestinas.

Las autoridades qataríes y egipcias, por su parte, criticaron a Israel por “no dar aún una respuesta” a la propuesta de alto el fuego como primer paso para poner fin a una guerra iniciada con el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 que terminó con 1.200 muertos.

Hasta el momento, la ofensiva militar israelí de represalia ha cobrado 64.455 muertes en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones israelíes en el enclave y la hambruna registrada en Gaza, a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.