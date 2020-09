Trump vs. Biden: Lo que hay que saber del debate

Los instintos políticos no convencionales del Presidente Donald Trump competirán con los preparativos más tradicionales de Joe Biden para el debate de hoy (22:00 de Chile), cuando ambos se encuentren por primera vez en el escenario.

Los candidatos se enfrentarán en Cleveland (Ohio), en momentos en que las encuestas muestran que Biden lidera en varios estados clave y en la votación anticipada, que ya se encuentra funcionando en partes del país. El presentador de Fox News Sunday, Chris Wallace, será el moderador y recientemente estableció los temas: los antecedentes de los candidatos, la Corte Suprema, la pandemia, la economía, la raza y la violencia en las ciudades, la integridad de la elección.

Nominación de jueza de la Corte Suprema

El debate se lleva a cabo días después de que el Presidente Trump nominara a la jueza Amy Coney Barrett para que llene la vacante de la Corte Suprema, lo que probablemente gatille una agitada batalla por la nominación en el tramo final antes de la elección. Trump ha instado a los senadores republicanos a que confirmen a su nominada antes de la elección.

Biden ha dicho que el ganador de la elección de 2020 debería ser quien llene la vacante, porque los senadores republicanos no aceptaron llevar adelante el proceso de nominación del juez Merrick Garland tras la muerte del juez Antonin Scalia en 2016. Respecto de la objeción de los demócratas, los republicanos en ese entonces dijeron que no querían llenar la vacante en un año electoral. Ahora ellos dicen que este año es diferente, porque el mismo partido controla tanto la Casa Blanca como el Senado.

Las ideas de Trump para una segunda gestión

Donald Trump aún tiene que presentar una visión detallada para los próximos cuatro años si es reelegido. Sin embargo, se ha centrado en retratar a Biden como un socialista y promocionar su primer mandato. Cuando se le preguntó sobre su agenda en una entrevista con The Wall Street Journal en junio, Trump se refirió más a su primer mandato que al futuro, aunque dijo que se centraría en la economía.

A menudo, Joe Biden da a conocer sus políticas, sus planes para hacer frente a la pandemia, la economía y la reapertura de los colegios.

El estado físico de los candidatos

Gran parte de las críticas que Trump hace a Biden tienen que ver con la aptitud del exvicepresidente para el cargo, cuestionando con frecuencia su agudeza mental en tuits y actos de campaña. Probablemente hoy será una línea de ataque. El Presidente ha llegado a sugerir que Biden necesitaría medicamentos para mejorar el rendimiento para el debate.

Biden ha descartado las afirmaciones como “tontas” y atacó la forma física de Trump. “Este Presidente habla de capacidad cognitiva”, dijo durante una conferencia de prensa. “No parece estar consciente cognitivamente de lo que está pasando”.

El estilo de debate impredecible de Trump y la respuesta de Biden

Trump ha cambiado drásticamente los debates políticos presidenciales, haciendo que los ataques sean más personales. En 2016, poco antes de uno de sus debates con la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, Trump celebró un evento mediático con mujeres que acusaron a su esposo, el expresidente Bill Clinton, de conducta sexual inapropiada. Durante el mismo debate, Trump siguió a Clinton por el escenario mientras ella respondía preguntas.

Los votantes de las primarias demócratas mencionaron repetidamente la naturaleza impredecible de Trump en los debates de 2016 y dijeron que querían un candidato que pudiera enfrentarse cara a cara con él.

El primer debate será la oportunidad de Biden para demostrar que no dejará que Trump lo moleste y, en cambio, se mantendrá enfocado en establecer un contraste con su mensaje más centrado en la unidad.

El papel del moderador

Biden ha dicho que intentaría verificar los hechos de Trump en tiempo real durante el debate, lo que podría ser difícil para el exvicepresidente, ya que también intenta aprovechar el tiempo para presentar su propia visión del país.

Wallace, el moderador, podría asumir ese papel, como lo hizo en una entrevista reciente con Trump.

El Presidente ya ha atacado a Wallace antes del debate, prediciendo que no será tratado de manera justa. “Chris es bueno, pero apostaría a que no le hará preguntas difíciles a Biden”, dijo en una entrevista con Fox News Radio. “Me hará preguntas difíciles y será injusto, no tengo ninguna duda al respecto. Será controlado por la izquierda radical”.