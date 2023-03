Ucrania asegura que Rusia bloquea “reiteradamente” regreso de niños ucranianos

hace 16 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Cientos niños ucranianos se mantienen retenidos en territorio ruso, separados de sus familias. Foto referencial: Reuters

“Estoy francamente conmocionada por el comportamiento de los funcionarios rusos. Resulta que para ellos no es suficiente cometer un crimen, si no que alardean descaradamente. Creo que es una especie de perversión mostrar tu villanía al mundo entero. Pero todo esto no quedará impune”, dijo la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk.