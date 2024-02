Un médico de Gaza describe maltrato tras su detención por fuerzas israelíes

Un médico palestino dice que las fuerzas israelíes de Gaza lo detuvieron cuando invadieron un hospital y lo sometieron a malos tratos durante 45 días de cautiverio, incluida la privación de sueño, encadenamiento y vendaje constante de los ojos, antes de liberarlo la semana pasada.

El médico Said Abdulrahman Maarouf trabajaba en el hospital Al Ahli al Arab de la ciudad de Gaza cuando fue rodeado por las fuerzas israelíes en diciembre.

Describió cómo le esposaron las manos, le encadenaron las piernas y le taparon los ojos durante las casi siete semanas que duró su encarcelamiento.

Contó que lo dejaron en lugares cubiertos de guijarros, sin colchón, almohada ni funda, y con música a todo volumen para que durmiera.

El ejército israelí no respondió a la solicitud de Reuters de comentarios, pero dijo que la haría más tarde. Antes ha negado haber atacado o maltratado a civiles y acusa a Hamas de usar hospitales para operaciones militares, algo que Hamas niega.

“Las torturas fueron muy graves en la prisión israelí. Soy médico. Mi peso era de 87 kilos y perdí, en 45 días, más de 25 kilos. Perdí el equilibrio. Perdí la concentración. Perdí todo ánimo”, dijo.

“Describas como describas el sufrimiento y los insultos en la cárcel, nunca podrás conocer la realidad a menos que la hayas vivido”, añadió.

Maarouf dijo que no tenía ni idea de dónde estuvo detenido, ya que le vendaron los ojos durante toda el cautiverio y no estaba seguro de si estaba recluido dentro o fuera de Gaza. Le dejaron en el paso fronterizo de Kerem Shalom y fue recogido por la Cruz Roja.

Durante la detención fue el última vez en que tuvo noticias de su familia, y aún no sabe si sobrevivieron a la embestida, mientras las fuerzas israelíes avanzaban hacia la ciudad de Gaza bajo un intenso bombardeo de artillería.

Maarouf contuvo las lágrimas al describir la última conversación telefónica que mantuvo con su hija mientras los soldados israelíes pedían por megafonía que todos los médicos y el personal sanitario abandonaran el edificio del hospital.

Ella, uno de sus cinco hijos, estaba en la casa familiar en la ciudad de Gaza. Todos estaban allí con su esposa y otros 15 a 20 parientes.

“Papá, el bombardeo nos ha alcanzado. ¿Qué hacemos?”, le dijo ella. Él le respondió que si le decía que se quedara y los mataban, o si le decía que se fuera y los mataban, sería una tortura para él.

“Si quieres irte, vete. Si quieres quedarte, quédate. Estoy en la misma trinchera que tú y ahora me voy con los soldados israelíes sin conocer mi destino”, recordó que le dijo.

“Desde ese momento hasta hoy no tengo ninguna información sobre mis hijos o mi mujer”, dijo llorando.

La devastación de Gaza ha dispersado a las familias y ha cortado las comunicaciones, dificultando el acceso físico a muchas zonas e impidiendo el contacto telefónico, con la mayoría de las redes de telecomunicaciones caídas.

Maarouf cree que era uno de los más de 100 prisioneros recluidos en el mismo lugar. “Cada uno de nosotros deseaba la muerte (...) deseaba morir por la gravedad del sufrimiento”, afirmó.

Afirmó que lo peor de su experiencia fue que le dijeron que intentara dormir tumbado sobre guijarros.

“Soy pediatra y llevo 23 años trabajando en este campo. No he cometido ningún delito humanitario. Mi arma es mi bolígrafo, mi cuaderno y mi estetoscopio. No abandoné el lugar. Trataba a los niños dentro de los hospitales”, dijo.

“Cuando nos llamaron a donde estaban los tanques pensé que estaríamos allí unas horas y nos iríamos. Pensé que si nos llevaban a mí y a mis colegas nos tratarían bien porque somos médicos y no cometimos ningún delito”, afirmó.

De vuelta en Gaza, volvió a trabajar en un pabellón infantil, con un estetoscopio colgado del cuello, el sonido de los llantos de los niños y los susurros de padres preocupados a su alrededor.