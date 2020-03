Un Presidente millenial contra el Covid-19

Puede no estar consiguiendo todo el apoyo político, pero de seguro está aumentando sus seguidores en Twitter. El joven Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tenido una agitada semana luego de que anunciara un drástico plan para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia: la suspensión de todos los pagos de servicios básicos por lo menos durante tres meses.

El Mandatario de 38 años se ha encargado personalmente de encabezar las campañas de prevención contra el coronavirus, llegando a decir por las redes sociales que la pandemia podía llegar a matar más que “siete holocaustos nazis juntos”.

Junto con Nicaragua y Paraguay, El Salvador fue uno de los pocos países que aún sin tener casos positivos, decidió cerrar la semana pasada sus fronteras. El país centroamericano suma nueve casos de contagiados, incluyendo un “paciente cero” proveniente de Italia, que habría ingresado por un “punto ciego”.

Bukele sorprendió al mundo anunciando una serie de directrices económicas con las cuales su país enfrentaría las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Su “Plan de Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional contra el Covid-19” incluye, entre otras medidas, la suspensión del pago de la electricidad, agua, teléfono e internet durante tres meses, para alivianar las deudas de los 6 millones 600 mil habitantes de El Salvador.

Asimismo, se suspenderán durante ese período los pagos de alquileres por viviendas y locales comerciales, cuotas de créditos hipotecarios, de consumo y tarjetas. Junto con eso, el plan establece un bono de 300 dólares mensuales para 1 millón y medio de personas: casi el 25% de la población salvadoreña.

Pero el Poder Legislativo puso un freno a parte de las iniciativas. A través de Twitter, el Presidente publicó: “Parece mentira. Pero no lo es. Ojalá no lo entiendan demasiado tarde. ¡¡¡¿QUE NO ENTIENDEN QUE CADA HORA CUENTA?!!!”. Además, ha advertido que el Covid-19 podría provocar una suerte de Tercera Guerra Mundial.