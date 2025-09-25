SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia

El mandatario ucraniano además apuntó que "quería estar con mi país y ayudar a mi país durante un periodo de tiempo muy difícil. Eso es lo que siempre he querido. Mi objetivo es terminar la guerra”.

Por 
Europa Press
Foto: Instagram @zelenskyy_official

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abierto la puerta este jueves a no presentarse a las elecciones que se convoquen en el país una vez que termine la guerra con Rusia y ha manifestado que estaría dispuesto a convocarlas en caso de acuerdo para un alto el fuego.

“Si termina la guerra con los rusos, estoy preparado para no presentarme”, ha dicho Zelenski en una entrevista concedida al portal estadounidense de noticias Axios. “No es mi objetivo. Quería estar con mi país y ayudar a mi país durante un periodo de tiempo muy difícil. Eso es lo que siempre he querido. Mi objetivo es terminar la guerra”, ha recalcado.

Así, ha respondido de forma afirmativa a una pregunta sobre si estaría dispuesto a convocar elecciones en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, acepte un acuerdo de alto el fuego, en medio de los esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto e impulsar un proceso de negociaciones de paz.

Zelenski ha manifestado además que, en caso de que Kiev contara con armas de largo alcance, las usaría para atacar Rusia, si bien ha reseñado que solo actúan contra objetivos militares. “No somos terroristas. Nuestro pueblo hoy odia a los rusos porque empezaron la guerra y nos asesinan, pero todo nuestro pueblo entiende que no necesitamos atacar a civiles”, ha sostenido.

Por otra parte, ha advertido a la cúpula rusa de que, en caso de que no haya un acuerdo para el fin de una guerra, “tienen que saber dónde están los refugios (antiaéreos)”. “Tienen que saber dónde están los refugios. Si no detienen la guerra, los necesitarán”, ha advertido, tras ser preguntado por el ataque ruso contra su oficina en la capital ucraniana.

El presidente de Ucrania se encuentra en Nueva York en el marco de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde alerto el miércoles que el mundo se encuentra inmerso en la “carrera armamentística más destructiva de la historia”, especialmente ante la ausencia de “plataformas internacionales útiles”, actores “agresivos” como Rusia y la propagación del uso de drones.

Zelenski aprovechó su discurso ante el organismo internacional para pedir “presión sobre Rusia” en respuesta a la invasión del país, desatada en febrero de 2022. “Ucrania es el primer país en sufrir la agresión, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa, las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas. Nadie va a poder sentirse seguro”, zanjó.

Más sobre:Guerra en UcraniaVolodimir ZelenskiUcraniaRusia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP

Expresidente francés Sarkozy es declarado culpable de asociación ilícita en el caso del financiamiento libio

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio

Sarkozy culpable de asociación ilícita y absuelto de otros cargos en el caso de financiación con dinero libio

El vicepresidente de EEUU asegura que Trump “pierde la paciencia” ante la postura de Rusia sobre Ucrania

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio
Chile

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio

Homicidio en Estación Central: persona muere tras recibir cerca de cinco impactos balísticos

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP
Negocios

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto
Tendencias

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Cuántos trabajadores en Chile creen que serán reemplazados por la Inteligencia Artificial, según un nuevo estudio

“Lluvia, viento y frío”: anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago

Acaba la racha triunfal: Alejandro Tabilo se despide del ATP de Tokio tras caer contra Zizou Bergs en la primera ronda
El Deportivo

Acaba la racha triunfal: Alejandro Tabilo se despide del ATP de Tokio tras caer contra Zizou Bergs en la primera ronda

“Las medidas de seguridad se tomaron”: Seremi defiende el dispositivo tras banderazo de los hinchas de la U

La convicción de los Cóndores a días del decisivo duelo ante Samoa: “Puede llegar a ser un día histórico”

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez
Cultura y entretención

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez

“¡Filo con ustedes!”: el día de furia de Jorge González contra la prensa y los micrófonos

Los últimos días de John Bonham de Led Zeppelin: el martirio del gigante

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia
Mundo

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia

Expresidente francés Sarkozy es declarado culpable de asociación ilícita en el caso del financiamiento libio

Sarkozy culpable de asociación ilícita y absuelto de otros cargos en el caso de financiación con dinero libio

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?