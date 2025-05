Zelenski dice que presencia de Trump en las negociaciones de paz daría un “impulso” para que asista Putin

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski llamó el martes a Donald Trump a asistir a las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Turquía, considerando que esto impulsaría a Vladimir Putin a hacer lo mismo.

Desde hace dos días el Kremlin mantiene la incertidumbre sobre una posible presencia de Putin en estas negociaciones, que constituirían las primeras conversaciones directas entre Ucrania y Rusia desde la invasión rusa en la primavera de 2022.

“No conozco la decisión del presidente de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, si confirmara su participación, creo que eso daría un impulso adicional para que Putin asistiera”, afirmó el presidente ucraniano durante una conferencia de prensa e martes en Kiev.

También aseguró que “haría todo” para que se produjera un encuentro con Vladimir Putin, precisando que, en todo caso, tenía previsto conversar con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara el miércoles o jueves.

El lunes Donald Trump exhortó a Zelenski y Putin a participar en las negociaciones y explicó que “consideraba” también la posibilidad desplazarse él mismo a Turquía.

Durante la conferencia de prensa del martes el mandatario ucraniano se mostró convencido de que su homólogo ruso no quiere poner fin a la invasión de Ucrania.

“Creo que Putin no quiere que la guerra termine, no quiere un alto el fuego, no quiere negociaciones”, recalcó.

En caso de que el presidente ruso se negara a participar, Zelenski pidió a sus socios occidentales que apliquen las sanciones “más fuertes” jamás impuestas contra Moscú.