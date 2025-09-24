Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski realizó un llamado a los líderes de los diferentes países a seguir presionando a Rusia con el fin de poner un fin a la guerra.

“Estimados líderes, para proteger la vida, estamos construyendo escuelas y hospitales bajo tierra. Para proteger la vida, tenemos que gastar más en proteger las centrales eléctricas de los ataques de misiles y drones que construir instalaciones deportivas o culturales. Los agricultores ucranianos están aprendiendo cómo proteger su equipo de los drones rusos, y para ellos ese reto es mucho mayor que el cambio climático”, señaló Zelenski en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

“La guerra de Rusia nos ha puesto en esta tesitura, pero ¿Estamos protegidos ante amenazas parecidas? Los hechos son sencillos. Ponerle fin a esta guerra y con ella a la carrera armamentista del mundo es más barato que construir parvularios subterráneos o búnkeres para la infraestructura esencial más tarde”, agregó, enfatizando que “ponerle un alto ahora a Putin será más barato que intentar proteger cada puerto o cada buque del terrorismo con drones marítimos”.

“Ponerle un alto ahora a Rusia será más barato que preguntarse quién será el primero en crear un dron sencillo que porte una ojiva nuclear. Hemos de utilizar todas las medidas de que disponemos para obligar al agresor a detenerse. Solo entonces tendremos la posibilidad de lograr que estas armas no acaben en una catástrofe para todos”, enfatizó el mandatario, agregando que “si hacen falta armas para hacerlo, si hace falta presionar a Rusia, pues se ha de hacer y se ha de hacer ahora. En caso contrario, Putin seguirá impulsando la guerra, ahondando en la guerra”.

En la ocasión, el mandatario ucraniano además abordó los traspasos de zonas aéreas que ha realizado Rusia en países apuntando que “los drones rusos ya están volando sobre Europa. Las operaciones rusas ya se están propagando en otros países y Putin quiere seguir con esta guerra, ampliándola. Y ahora nadie se puede sentir seguro.”.

Finalmente Zelenski se refirió a su reunión con el mandatario estadounidense apuntando que “Ayer tuvimos una reunión positiva con el presidente Trump”, y agregando que “también conversé con varios otros líderes fuertes. Juntos es mucho lo que podemos cambiar. Estamos haciendo todo lo posible por asegurarnos de que Europa ayude”.

“La paz depende de todos nosotros, de las Naciones Unidas. Así que no guarden silencio mientras Rusia sigue arrastrando esta guerra”, mencionó.