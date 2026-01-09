Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recalcado este viernes que “es necesaria una reacción clara por parte del mundo” tras la última oleada de ataques ejecutados por Rusia, que han dejado al menos cuatro muertos en la capital, Kiev, que habría causado además daños en un edificio de la Embajada de Qatar en el país europeo.

“Es necesaria una reacción clara del mundo. Sobre todo de Estados Unidos, cuyas señales Rusia presta verdadera atención”, ha dicho Zelenski en un mensaje en redes sociales. “Rusia debe recibir señales de que su obligación es centrarse en la diplomacia, y debe sufrir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura”, ha agregado.

Así, ha resaltado que este ataque “sirve también como un claro recordatorio a todos nuestros socios de que apoyar la defensa aérea de Ucrania es una prioridad permanente”. “No se puede perder ni un solo día en entregas, producción ni acuerdos”, ha argumentado, antes de recalcar que hablará en las próximas horas con los aliados “a todos los niveles” sobre estos ataques y “las medidas de respuesta necesarias”.

Zelenski ha afirmado que este “ataque masivo” contra Kiev ha causado daños en 20 edificios residenciales, antes de apuntar que también hay labores de búsqueda y rescate activas en Leópolis y “otras regiones del país”. Además, ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, entre ellos un trabajador de un equipo sanitario.

“Decenas de personas resultaron heridas. También se produjo un segundo ataque contra uno de los edificios residenciales (en Kiev), justo cuando los servicios de emergencia prestaban asistencia tras el primero”, ha denunciado el mandatario ucraniano, quien ha lamentado que “el ataque tiene lugar en plena ola de frío”. “Estaba dirigido contra la vida diaria de personas ordinarias”, ha puntualizado.

En este sentido, ha asegurado que las autoridades “hacen todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población”, al tiempo que ha lamentado los daños sufridos por la Embajada de Qatar, “un Estado que tanto hace para mediar con Rusia para lograr la liberación de prisioneros de guerra y civiles detenidos en cárceles rusas”.

Rusia ha subrayado que la andanada --incluido el lanzamiento de un misil hipersónico ‘Oreshnik’, con capacidad para portar cabezas nucleares-- es “una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa (Vladimir Putin) en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025”, un suceso que Ucrania dice que no tuvo lugar y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.