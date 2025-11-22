BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelensky ante plan de paz de Trump: “Ucrania podría perder su dignidad o perder un socio clave”

    Este viernes, el mandatario estadounidense le otorgó a su par ucraniano un plazo de una semana para responder al plan de paz que Washington armó con Moscú, el que lo obligaría a ceder territorio.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Foto: archivo.

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró este viernes contrario al plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia, el que de ser aceptado por su país, según señaló, equivaldría a “perder la dignidad”.

    Sin embargo, reconoció que en la otra mano está la posibilidad de perder a Estados Unidos como aliado clave.

    Esto, luego de que el mandatario estadounidense le otorgara un plazo de una semana para responder al plan de paz que Washington armó con Moscú.

    En declaraciones a la cadena Fox Radio, Trump declaró que el próximo jueves, día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es un “momento apropiado” para que Kiev decida si acepta la propuesta de 28 puntos, que le obligaría a ceder territorio y dar luz verde a lo que hasta ahora han sido líneas rojas ucranianas en la negociación.

    Según se ha filtrado, la inciativa iniciativa de paz incluye propuestas que Kiev había descartado previamente, como ceder zonas de la región oriental de Donetsk que aún controla, reducir el tamaño de su Ejército y comprometerse a no unirse a la OTAN.

    Y en un mensaje a la nación emitido este viernes, Zelensky sostuvo que Ucrania “podría enfrentarse a una decisión muy difícil: perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”, y añadió que “hoy es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”.

    Las disposiciones de la iniciativa de EE.UU. son vistas como fuertemente sesgadas hacia Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, afirmó que el plan podría ser una “base” para un acuerdo de paz, de acuerdo con la cadena BBC.

    Durante una reunión con su gabinete de seguridad, Putin afirmó que Moscú había recibido el plan, pero que no se había discutido en detalle con el Kremlin. Aseguró que Rusia estaba dispuesta a “mostrar flexibilidad”, pero también preparada para continuar luchando.

    Más sobre:Guerra en UcraniaZelenskyTrumpplan de paz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En prisión preventiva queda colombiano implicado en triple homicidio en PAC donde murió niña de 13 años

    Congresista republicana Marjorie Taylor Greene anuncia que dejará su cargo tras disputa con Trump por caso Epstein

    Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Kramer, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop

    México: siete escoltas de Carlos Manzo son detenidos por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan

    “No les creo nada”: Zandra Parisi duda de Jara y Kast por sumar ideas del PDG y por posible inclusión del partido en el próximo gobierno

    EE.UU. emite alerta para vuelos civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    En prisión preventiva queda colombiano implicado en triple homicidio en PAC donde murió niña de 13 años
    Chile

    En prisión preventiva queda colombiano implicado en triple homicidio en PAC donde murió niña de 13 años

    “No les creo nada”: Zandra Parisi duda de Jara y Kast por sumar ideas del PDG y por posible inclusión del partido en el próximo gobierno

    Las razones de la Corte de Coyhaique para negar la libertad condicional a Mauricio Ortega

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    En Unión Española se aferran al milagro de la permanencia: “Mientras haya opciones, vamos a luchar”
    El Deportivo

    En Unión Española se aferran al milagro de la permanencia: “Mientras haya opciones, vamos a luchar”

    Limache gana la final por la permanencia y deja a Unión Española muy cerca de un descenso histórico

    Los Dragones estiran el suspenso: Iquique se aferra a la permanencia con una notable remontada ante Cobresal

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Kramer, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop
    Cultura y entretención

    Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Kramer, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Zelensky ante plan de paz de Trump: “Ucrania podría perder su dignidad o perder un socio clave”
    Mundo

    Zelensky ante plan de paz de Trump: “Ucrania podría perder su dignidad o perder un socio clave”

    Congresista republicana Marjorie Taylor Greene anuncia que dejará su cargo tras disputa con Trump por caso Epstein

    México: siete escoltas de Carlos Manzo son detenidos por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios