Zelensky ante plan de paz de Trump: “Ucrania podría perder su dignidad o perder un socio clave”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró este viernes contrario al plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia, el que de ser aceptado por su país, según señaló, equivaldría a “perder la dignidad”.

Sin embargo, reconoció que en la otra mano está la posibilidad de perder a Estados Unidos como aliado clave.

Esto, luego de que el mandatario estadounidense le otorgara un plazo de una semana para responder al plan de paz que Washington armó con Moscú.

En declaraciones a la cadena Fox Radio, Trump declaró que el próximo jueves, día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es un “momento apropiado” para que Kiev decida si acepta la propuesta de 28 puntos, que le obligaría a ceder territorio y dar luz verde a lo que hasta ahora han sido líneas rojas ucranianas en la negociación.

Según se ha filtrado, la inciativa iniciativa de paz incluye propuestas que Kiev había descartado previamente, como ceder zonas de la región oriental de Donetsk que aún controla, reducir el tamaño de su Ejército y comprometerse a no unirse a la OTAN.

Y en un mensaje a la nación emitido este viernes, Zelensky sostuvo que Ucrania “podría enfrentarse a una decisión muy difícil: perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”, y añadió que “hoy es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”.

Las disposiciones de la iniciativa de EE.UU. son vistas como fuertemente sesgadas hacia Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, afirmó que el plan podría ser una “base” para un acuerdo de paz, de acuerdo con la cadena BBC.

Durante una reunión con su gabinete de seguridad, Putin afirmó que Moscú había recibido el plan, pero que no se había discutido en detalle con el Kremlin. Aseguró que Rusia estaba dispuesta a “mostrar flexibilidad”, pero también preparada para continuar luchando.