Zelensky llega a Washington para sostener crucial cita con Trump en medio de fuerte respaldo europeo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, arribó este lunes a Washington D.C. para sostener un encuentro clave en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que también participarán destacados líderes europeos y de la OTAN.

La cita busca encauzar negociaciones hacia el fin de la guerra con Rusia, en un contexto marcado por tensiones y temores de que Kiev sea presionado a aceptar un acuerdo de paz desfavorable.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Zelensky expresó su gratitud hacia el líder republicano por la invitación y subrayó la urgencia de alcanzar un acuerdo sólido y duradero.

“Compartimos el fuerte deseo de terminar esta guerra de manera rápida y confiable. Y la paz debe ser duradera. No como antes, cuando Ucrania fue obligada a entregar Crimea y parte de Donbás, y Putin lo usó como trampolín para un nuevo ataque ”, escribió.

El mandatario recalcó además que “Crimea no debió haberse cedido entonces, del mismo modo que los ucranianos no entregaron Kiev, Odesa o Járkov después de 2022”.

El encuentro de este lunes se perfila como uno de los más relevantes desde el inicio de la invasión rusa, debido a la presencia de un nutrido contingente europeo que busca blindar a Zelensky tras su exclusión de la reciente cumbre entre Trump y Vladimir Putin en Alaska.

Entre los asistentes estarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz, además de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. TWITTER / URSULA VON DER LEYEN

Según analistas, la asistencia de estos líderes constituye un intento de evitar que la reunión derive en un episodio similar al vivido en febrero, cuando Trump reprendió públicamente a Zelensky en el Despacho Oval.

“Es una lucha de poder y una posición de fuerza que podría funcionar con Trump”, explicó a Associated Press el general francés retirado Dominique Trinquand. Sin embargo, expertos advierten que la presión conjunta podría interpretarse por el mandatario estadounidense como un intento de arrinconarlo.

La agenda de la cita contempla aspectos sensibles como garantías de seguridad para Ucrania, la discusión sobre territorios ocupados y la continuidad de las sanciones contra Moscú.

En Bruselas, antes de volar a Washington, Zelensky reiteró que la Constitución ucraniana hace “imposible” entregar territorios como parte de un eventual acuerdo de paz, postura respaldada por Von der Leyen, quien remarcó que “las fronteras internacionales no pueden cambiarse por la fuerza”.

Desde Estados Unidos, emisarios de la Casa Blanca deslizaron que Washington evalúa ofrecer a Kiev garantías de seguridad comparables al Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera de la estructura formal de la Alianza. No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió rebajar expectativas al advertir que aún existen “áreas importantes de desacuerdo” en las conversaciones.

Mientras Trump se esfuerza por mostrar avances tras su encuentro con Putin, el resultado de la reunión de este lunes en la Casa Blanca será determinante para el rumbo de las negociaciones de paz y para la capacidad de Zelensky de mantener el respaldo europeo en medio de un escenario diplomático en rápida evolución.