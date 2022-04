Zelensky pide apoyo a Occidente para enfrentar a Rusia y advierte que “sin armamento adicional, esta guerra se convertirá en un baño de sangre sin fin”

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky publicó en sus redes sociales un video en el que pide a occidente un listado de armas para enfrentar la invasión rusa en su país.

“Sin armamento adicional, esta guerra se convertirá en un baño de sangre sin fin, esparciendo miseria, sufrimiento y destrucción. Mariupol, Bucha, Kramatorsk: la lista continuará. Nadie detendrá a Rusia excepto Ucrania con armamento pesado”, señaló el gobernante en Twitter.

En el video el mandatario explica que Rusia lanzó una guerra a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero contando con tomar Ucrania en cinco días.

“Ese fue el plazo que establecieron para aniquilar nuestro país y destruir nuestra democracia. Pero no tenían idea de a quién se enfrentaban. Rusia no sabía cuánto amábamos nuestra libertad”, señala en el registro Zelensky, agregando que “nos hemos estado defendiendo de Rusia mucho más tiempo de lo que planearon los invasores. Hemos destruido más armas y equipos militares rusos que los que poseen actualmente algunos ejércitos en Europa. Pero esto no es suficiente”.

“Rusia todavía tiene la capacidad de atacar y no solo contra Ucrania. Polonia, Moldavia, Rumania y los estados bálticos se convertirán en los próximos objetivos si cae la libertad de Ucrania”, advirtió, asegurando que “las imágenes de Bucha y Mariupol han demostrado las verdaderas intenciones de Rusia al mundo entero”.

Asegurando que por la fuerza es la única forma de detener el avance de Moscú en su territorio, Zelensky dice que Ucrania necesita suministros de armas.

“Necesitamos artillería pesada, vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y aviones de combate. Cualquier cosa para repeler a las fuerzas rusas y detener sus crímenes de guerra”, recalca.

Artillería, proyectiles, sistemas de lanzamiento de cohetes, blindados, vehículos de combate, tanques: T-72 o tanques similares de EE. UU. o Alemania. Sistemas de defensa aérea y aviones militares, son parte del armamento que el líder ucraniano pide a occidente junto a gráficas en las que se muestra la maquinaria de combate que está pidiendo “para desbloquear nuestras ciudades y salvar a millones de ucranianos y millones de europeos”.

“La libertad debe estar mejor armada que la tiranía. Los países occidentales tienen todo para que esto suceda. De ellos depende la victoria final sobre la tiranía y el número de personas salvadas”, señala el presidente ucraniano en la grabación.