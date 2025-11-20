Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha recibido un plan propuesto por Estados Unidos para intentar resolver el conflicto desatado con Rusia en febrero de 2022, según ha confirmado la Presidencia ucraniana, que ha afirmado que las autoridades “trabajarán en los puntos del plan para lograr un fin digno a la guerra”.

“El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente una propuesta de plan de manos de la parte estadounidense que, según la parte estadounidense, podría intensificar la diplomacia”, ha afirmado la Presidencia ucraniana en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram, primera confirmación oficial sobre este extremo.

Así, ha afirmado que Zelensky “presentó principios fundamentales que son importantes para la población ucraniana y, a raíz de los resultados de la reunión de hoy, se ha acordado trabajar sobre los puntos del plan de forma que permita un fin digno a la guerra”.