10 detenidos por infringir toque de queda en Región de Valparaíso

Diez personas fueron detenidas entre el domingo y el lunes por infringir el toque de queda en la Región de Valparaíso.

Así lo informó la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, durante este lunes, agregando que las aprehensiones se dieron en distintos procedimientos realizados en Viña del Mar y Quilpué. Todos ellos, detenidos por “distintas razones”.

El toque de queda fue decretado por el gobierno el sábado en las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Comenzó a regir ese día a partir de las 21.00 y se extendió hasta las 10.00 del domingo. Luego, el domingo comenzó la medida desde las 18.00 hasta las 10.00 de hoy.

Durante esta mañana, el Jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante de la Armada, Daniel Muñoz, señaló que la medida se extenderá esta noche. “Voy a mantener toques de queda nocturnos, no tengo claro exactamente el horario, pero podría rondar entre las 22 horas y 5 de la mañana. Y el toque de queda diurno lo voy a evaluar en la medida en que logre tener el control de las grandes rutas de acceso a los lugares donde están las emergencias”, dijo por la mañana en radio ADN.

Presunta intencionalidad

El contraalmirante de la Armada abordó la presunta intencionalidad en el origen de las llamas, que hasta ahora, han dejado a 122personas fallecidas.

“Hay indicios, hasta lo que sabemos, en los orígenes de este megaincendio de un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación, algo orquestado y organizado”, dijo en entrevista con dicha radioemisora.

“Durante la noche se dieron varias denuncias de posibles amagos de incendio por desconocidos. Y tenemos la obligación, ante todas las denuncias, de ir. Y fuimos, con Carabineros y con personal militar. Sobrevolamos toda la noche con medios infrarrojos. Yo diría que la gran mayoría, por suerte, no generaron incendio. O sea, sí encontramos sospechosos en lugares abiertos, en forestas, etc. Y fuimos a los lugares y no había nada, por suerte”, comentó.

Dos personas fueron detenidas en las inmediaciones del Jardín Botánico de Viña del Mar por presuntas actividades “sospechosas” relacionadas a los incendios, se informó en una primera instancia. Sin embargo, la fiscalía los dejó en libertad por falta de pruebas que los incriminaran en algún tipo de delito.