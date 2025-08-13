“110 acciones”: Autoridades inician medidas preventivas para temporada 2025-2026 por incendios forestales

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la directora nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, encabezaron el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para abordar las medidas de preparación para la prevención de incendios forestales en el período de 2025 al 2026.

El secretario de Estado destacó que son 23 organismos, tanto públicos como privados, se coordinaron para fortalecer la estrategia contra los siniestros. En esa línea, informó que el despliegue conllevará 110 acciones de mitigación de riesgo, preparación para respuesta y comunicación.

Las autoridades reiteraron que desde el 17 de julio se decretó la emergencia preventiva desde las regiones de Atacama a Magallanes para llevar a cabo las acciones tomadas por los organismos.

“Como datos estadísticos, para la temporada 2025-2026, tenemos 319 brigadas forestales, el compromiso de 78 aeronaves. Esto implica traer capacidades desde fuera del país, contratar servicios de aeronaves desde fuera de Chile para estar mejor preparado”, explicó Elizalde.

Detallando que “corresponden a 27 aviones, 42 helicópteros, ocho aviones de observación y coordinación y hay una aeronave adicional de observación que se agrega, y por eso completamos 78 aeronaves, muchos puntos de protección a través de torres y cámaras, y también vehículos de puesto de comando con el despliegue que se debe realizar ante las distintas contingencias”.

En esa línea, el secretario de Estado señaló que en las Fuerzas Armadas existen siete aeronaves adicionales y 33 brigadas forestales. Mientras que Bomberos contribuye con sus más de 40.000 voluntarios en estas tareas.