57 viviendas quemadas en Arauco entre 2020 y 2021

“A la fecha van 46 casas quemadas en un pueblo de no más de 2.800 habitantes y nadie se atreve o intenta poner freno a un grupo de personas que se escuda bajo la causa mapuche, pero que sólo quiere tener el poder”, así un vecino de la localidad costera de Quidico se refiere a los hechos de violencia que, asegura, “son pan de cada día” en unos de los principales sectores turísticos de Tirúa, en la provincia de Arauco.

Las tres últimas cabañas que resultaron completamente incendiadas por la acción de encapuchados ocurrió la noche del pasado martes y miércoles. El gobernador de la provincia de Arauco, Óscar Muñoz, se refirió al último ataque, en el que incluso vecinos reportaron disparos a la altura del Puente Quidico: “Fue una difícil noche en la comuna de Tirúa, dos viviendas de veraneo fueron siniestradas por antisociales que siguen cometiendo este tipo de delitos en Quidico que terminan generando inseguridad en lugareños e incertidumbre para quienes realizan actividad económica”.

Casas incendiadas en el lago Lanalhue, el pasado 28 de agosto.

Según información de la gobernación de Arauco, en 2020 en la comuna de Tirúa se registraron 15 atentados incendiarios que afectaron a cabañas y viviendas, 12 en Contulmo, 19 en Cañete y uno en Arauco.

Mientras que en enero de este año, en Tirúa se han registrado seis ataques incendiarios, en Contulmo uno y en Cañete, tres.

“Desde el 5 de enero es siempre lo mismo, pasan camionetas con gente gritando y disparando. No es justo vivir así, tener a un pueblo entero bajo el miedo y justo estos atentados coincidieron con la sentencia a personas acusadas de un homicidio frustrado”, contó un habitante del lugar que tampoco quiso dar su nombre por temor a represalias.

Turismo y comercio

Para el rubro del turismo y del comercio el panorama en la zona es desolador, por un lado, los comerciantes manifiestan que el 60% de los proveedores ya no llegan a Tirúa por temor a ser atacados, ya que varios camiones han sido incendiados en plena ruta. “El punto más complicado es Cañete-Tirúa, donde siempre hay cortes y personas armadas, incluso nosotros, que ahora debemos ir a comprar mercadería, no podemos pasar y tenemos que devolvernos. Por el lado sur hay sólo una empresa que viene una vez al mes, pero que alcanza para abastecer a no más de cinco locales”, contó un comerciante.

Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad de Quidico y empresario, dice que a la zona ya no llegan turistas: “Muchas de las casas quemadas son cabañas turísticas, porque la gente las ha construido para responder un poco a la demanda turística que venía con porcentaje de crecimiento notable, pero con estos ataques ya desapareció. Ni siquiera las familias de uno quieren venir”.

Otro punto turístico de la provincia de Arauco es el lago Lanalhue, en las cercanías de Contulmo y donde se han registrado ataques incendiarios a cabañas, casas y centros turísticos.

A pesar del daño y el temor que existes en esa zona, quienes trabajan en el rubro dicen que prefieren seguir adelante. “Es mejor enfocarnos de forma positiva, ya que mucho no se puede hacer. A pesar de todo, y sobre todo por la pandemia, esta temporada nos ha ido bien y los turistas están llegando...”, contó Ernesto Cienfuegos, presidente de la Cámara de Turismo del Lago Lanalhue.

Robo de animales

El 5 de enero, propietarios de un predio ubicado en las cercanías de Tirúa denunciaron el robo de más de 60 animales. Lamentablemente, 41 de ellos fueron acribillados a balazos. “A nosotros nos han quemado más de tres galpones, este año nos robaron animales y como no pudieron llevarlos todos, mataron a 41 de ellos. Años antes hicieron lo mismo y los animales los encontramos al interior de una comunidad mapuche, pero ni carabineros pudo entrar, porque nos agarraron a balazos. Así se vive en esta zona”, dijo el propietario afectado, de iniciales A.C.

Gobierno

El coordinador de seguridad de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, reconoce que los hechos de violencia han afectado la economía en la provincia de Arauco: “Evidentemente que la situación de violencia que existe en la provincia de Arauco ha golpeado fuertemente la actividad turística de la zona, como al resto de las entidades económicas, y el gobierno está interesado y preocupado de que esa situación mejore”.

Para Coloma, la solución también depende del trabajo que hacen los tribunales de justicia y el Ministerio Público, así como el Parlamento: “El gobierno ha enviado una serie de proyectos de ley que apuntan a mejorar las herramientas con las que cuentan las policías y distintos organismos para la seguridad pública y nos encontramos con una oposición que se ha negado a legislar”.