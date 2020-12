A 4 días de inoculación, vacunados contra el Covid cuentan su experiencia

Según el Ministerio de Salud, ya van 8.649 funcionarios de unidades de pacientes críticos vacunados contra el Covid-19 en hospitales y clínicas. Y a cuatro días de que se iniciara la campaña, algunos médicos, enfermeras y Tens que ya recibieron la protección, aclaran que se sienten bien, no han tenido fiebre u otra reacción adversa. También añaden que la inmunización les da tranquilidad, pues trabajan directamente con pacientes graves con coronavirus.

El médico del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Ex Posta Central), Dov Gruen, señaló que recibió la vacuna el 24 de diciembre “y a las ocho horas sentía un poco de dolor en la zona de la inoculación, pero no tuve síntomas como fiebre”. Agregó que “la inmunidad debería ser inmediata, lo que da cierta sensación de tranquilidad. En todo caso, vacunarse no impide que uno no deba seguir usando en su trabajo los elementos de protección, como mascarillas, guantes y otros”.

La Tens del Hospital Hernán Henríquez de Temuco, Tamara Sandoval, explicó que luego de recibir la inmunización el 25 de diciembre no ha tenido “ningún malestar. Sentí esta vacuna mucho mejor que la de la influenza”. Agregó que decidió inocularse para no contagiarse ella y proteger a sus cercanos: “Todos queremos que esta pandemia termine y esta es la mejor herramienta para que eso ocurra”.

Glenn Hernández, médico de la Unidad de Paciente Crítico de la Red Christus UC, afirmó que se vacunó el viernes pasado y que no ha registrado “ninguna reacción alérgica ni molestia física. Me he sentido bastante bien”. Añadió que “vacunarse es una protección personal, para nuestras familias, pero también es una responsabilidad social, porque la única forma en que como comunidad podemos derrotar la pandemia es que haya una inmunidad de rebaño”.

Una de las Tens vacunadas de la Clínica Indisa, Erika Barril, sostuvo que no ha sentido efectos tras ser inoculada el sábado. “Estoy a días de cumplir 60 años, tengo que cuidarme para estar bien, para seguir trabajando”, dijo, y agregó que estaba contenta, porque así no va a contagiar a personas de su familia.

En paralelo a la vacunación, la situación del Covid-19 sigue preocupando. Claudio Castillo, académico en Salud Pública de la U. de Santiago, explicó que todos los indicadores van en aumento: los casos nuevos subieron un 31% en dos semanas, a lo que se suma que las hospitalizaciones por coronavirus crecieron un 7% en la última semana. “Esto obliga a que la población siga protegiéndose. Por ejemplo, que las reuniones sean al aire libre, con mascarilla, con pocas personas y por tiempo corto”, dijo.