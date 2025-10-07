A dos años del ataque: gobierno reafirma condena a Hamas y critica “la respuesta desproporcionada” de Israel

A dos años de los ataques perpetradas por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, desde Cancillería han reiterado la condena de parte de Chile a estas “acciones terroristas”, las que, recordaron, terminaron con la vida de aproximadamente 1.200 personas, entre las que se encontraban connacionales.

“Lamentamos la violencia que hace dos años desencadenó un conflicto sin precedentes en Medio Oriente, con una respuesta desproporcionada por parte de Israel , que ha costado la vida de 67 mil personas en la Franja de Gaza, generando una tragedia humanitaria insostenible”, afirmaron en un comunicado.

Asimismo, desde el ministerio han reafirmado el compromiso de Chile “con la paz y el respeto irrestricto del derecho internacional humanitario”.

“En este sentido, la violencia y el deterioro de la situación en la región refuerzan la urgencia de hacer viable la solución de dos Estados, que permita convivir a Palestina e Israel sin violencia y con fronteras internacionalmente reconocidas”, se indica en el documento.

En esto, apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde Chile “valoramos y respaldamos” los esfuerzos de diálogo que se están desarrollando actualmente en Egipto para implementar un plan de paz, “cuyo objetivo es la liberación de rehenes, el cese al fuego permanente, la protección de la población civil, así como la búsqueda de una paz duradera”.