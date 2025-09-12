A seis meses del fin del gobierno: Minvu reporta avance de más de 80% en Plan de Emergencia Habitacional

El ministro Carlos Montes informó este viernes que el Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha concretado la entrega de 214.588 viviendas hasta agosto de este año.

El ministro de Vivienda precisó que otras 127.428 soluciones habitacionales del plan se encuentran en ejecución.

De esta manera, a exactos seis meses de que asuma otra administración, se registra un 82,5% de avance respecto a la meta comprometida de terminar o entregar 260 mil viviendas durante el actual gobierno.

La cifra comprometida corresponde al 40% del déficit habitacional estimado en el país hace 3 años y medio.

Montes dio a conocer la cifra desde Arica y Parinacota, en una jornada marcada por la inauguración de seis proyectos habitacionales, que beneficiarán a un total de 655 familias en la capital regional.

“Estamos avanzando en las metas del Plan de Emergencia Habitacional, que tiene 214 mil viviendas entregadas y 127 mil en construcción. Es decir, se está trabajando seriamente para responder a las necesidades de las familias”, destacó el titular del Minvu.

El reporte de avance del Plan de Emergencia Habitacional al mes de agosto 2025 se encuentra disponible en el sitio web del Minvu.