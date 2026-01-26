A una semana de los incendios: comienza restricción de tránsito vehicular y medidas de seguridad se mantienen

La mañana de este lunes se efectuó un nuevo Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la región del Biobío, por lo incendios que se desarrollaron en la ciudad de Penco y en zonas de la región de Ñuble.

Tras la reunión, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, aseguró que las instituciones siguen desplegadas para la entrega de ayuda humanitaria, limpieza, remoción de escombros y la aplicación de las fichas FIBES en los sectores donde todavía están pendientes.

En ese sentido, señaló que el domingo “se avanzó de manera bien significativa en la limpieza y remoción de escombros por parte del MOP y hoy día se va a seguir trabajando con el plan de control vehicular“.

Precisamente, a raíz de la alta congestión que se generó en Lirquén, por la masiva llegada de ayuda humanitaria, este lunes entrará en vigor un plan de control vehicular, el que busca facilitar el trabajo de remoción de escombros y limpieza. En concreto, el plan implica la prohibición de acceso en sectores determinados.

Foto: Carlos Acuna/Aton Chile.

En cuanto a las fichas FIBE, Toro afirmó que esta jornada habrá “un despliegue importante en el sector de Ríos de Chile”, población donde no se había podido acceder previamente por los peritajes policiales.

Además, la ministra aseguró que se estará “haciendo un repaso de sectores que ya fueron catastrados para hacer las nóminas de esta semana”.

Respecto a la situación de los incendios, Toro hizo un llamado a la prevención considerando que en los próximos días los termómetros subirán de temperatura.

Por otra parte, el jefe de la Defensa Nacional (jedena) en la Región del Biobío, contralamirante Edgardo Acevedo, aseguró que las restricciones en la zona de catástrofe son las mismas que se tenían hasta ayer domingo.

Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública en las regiones de Ñuble y del Biobío. En virtud de ello, se mantiene el toque de queda en el sector de Lirquén, en la comuna de Penco, en el sector Las Pataguas en Concepción y en el sector de Punta Parra en la comuna de Tomé, con vigencia entre las 20:00 y 06:00 horas.

Foto: Lukas Jara/Aton Chile. LUKAS JARA/ATON CHILE

Los incendios en ambas regiones de la zona centro sur dejaron el lamentable saldo de 21 personas fallecidas y más de 2.500 hogares afectados. Las labores de remoción de escombros continúan y las viviendas de emergencia ya están siendo instaladas en los sectores afectados.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, informó que desde el jueves pasado se está entregando el bono que va en ayuda de los afectados.

Para el trámite -señaló- las personas deben contar con su Cuenta Rut, pero si no poseen este documento “pueden dirigirse a cualquier sucursal del Banco del Estado y a través de un vale vista van a poder obtener su bono directamente”, sostuvo.