Abogado de González Jure: “Uno pensaría que si se malversaron dineros esto debería estar en alguna casa, como ocurre con el caso de la Policía de Investigaciones, o se compraron Audis, como ocurre en el Ejército”

Hoy, por tercer día consecutivo, en el Séptimo Juzgado de Garantía se está llevando a cabo la formalización de altos mandos de Carabineros en el marco de una investigación por la presunta malversación de gastos reservados al interior de la policía uniformada.

La formalización comenzó el martes, cuando el tribunal decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para la exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco por el presunto delito de malversación de gastos reservados durante el desempeño de este último cargo. Respecto a Blanco, la fiscalía afirma que se apropió de $ 42.138.000 provenientes a fondos públicos. Asmismo, la causa continuó ayer con la formalización de dos exgenerales directores de Carabineros, Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018), por los delitos de malversación de gastos reservados y falsificación de instrumento público.

Ayer la audiencia se extendió por casi siete horas y concluyó con la intervención de la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. El Ministerio Público pidió la prisión preventiva para González Jure y Villalobos. De acuerdo a la acusación, el primero tuvo a su cargo $2.147.446.473, sustrajo $1.181.060.811 y se apropió de $123.740.000 y US $ 4.000. El segundo habría tenido a su cargo $982.062.319, sustraído $ 606.492.429 y se habría apropiado de $67.461.000.

En tanto, hoy es el turno de la defensa de los uniformados. El primero en tomar la palabra fue Pedro Orthusteguy, abogado de González Jure. En uno de los puntos de su defensa, el legista planteó que González Jure “es una persona absolutamente austera” y que “si estamos ante un director que en su época malversó caudales públicos, debería tener una situación patrimonial un poco mejor”. En esa línea, apuntó a diferenciar a su representado de causas similares, donde la fiscalía indaga al exdirector de la Policía de Investigación, Héctor Espinosa, y el excomandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

“Uno pensaría que si se malversaron dineros esto debería estar en alguna casa, como ocurre con el caso de la Policía de Investigaciones, donde se usaron 300 millones para comprar una casa, eso no ocurre con el general González Jure. O se compraron Audis como ocurre en el Ejército, como está siendo investigado el excomandante en jefe del ejército. Aquí no hay compras de vehículos, no hay compras de terrenos, no hay compras de casas, no hay incremento en sus cuentas corrientes de ningún tipo”, afirmó.

“El general González Jure es una persona absolutamente austera. Vive en una casa heredada, tiene una casa en la Cuarta Región, una segunda vivienda, con una cabaña, que se adquirió en los años 90, cuando era teniente más o menos en esa época. Y tiene un auto de 2017, que para no andar en el auto más antiguo que tenía antes lo renovó y tiene este de 2017. Y en sus cuentas corrientes lo único que tiene es un desahucio”.

Por otro lado, afirmó que “el presupuesto anual de Carabineros es de aproximadamente 1.600 millones de dólares. Los gastos reservados equivalen a 600 mil dólares en el contexto del presupuesto, es decir a equivalente a 0,03%. El general director no puede estar encima, es imposible que esté encima, de una ejecución presupuestaria de 1.600 millones de dólares, para eso existe la administración a cargo de la Dirección de Finanzas donde trabajan personas con la formación profesional técnica”.

En esta jornada el tribunal debería resolver las medidas cautelares para los acusados.