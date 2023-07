Abogado de Jadue asegura que fiscalía no está preparando la formalización del jefe comunal

Ramón Sepúlveda, abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó en entrevista con CNN Chile que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte no está preparando la formalización del jefe comunal en el marco de la causa investigada a propósito de una denuncia de estafa que hizo un proveedor de mascarillas contra la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). La empresa reclama un pago de $960 millones por un negocio con la entidad fundada por el exprecandidato presidencial del Partido Comunista.

“Acá no va a haber una formalización ahora. No hay una solicitud de formalización ingresada ni ninguna petición en ese sentido. Eso, sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia y que sea imputada en una causa puede eventualmente ser formalizada”, señaló el jurista.

Según dio a conocer La Tercera Sábado la fiscal Giovanna Herrera alista para la próxima semana el ingreso de una solicitud de formalización por el delito de cohecho contra el alcalde.

“La información que entregó La Tercera no es real. El alcalde no va a ser formalizado ahora ni va a ser formalizado en agosto ni la fiscalía está preparando una formalización”, aseguró Sepúlveda.

“No estoy diciendo que el alcalde no vaya a ser formalizado en esta o en otra causa. Lo que yo estoy diciendo es que es muy distinto decir que una persona tiene una causa en calidad de imputado, que tiene diligencias que eventualmente podrían terminar en una decisión de no perseverar, en un archivo o en una formalización. Pero, muy distinto es señalar con un plazo y una certeza que aparentaba filtración, que no es real esa filtración tampoco, respecto de la fiscalía y yo puedo dar fe de eso, que va a ser formalizado en el corto plazo. Eso pone al alcalde de Recoleta en un plano de corrupción que no es real”, sostuvo el abogado.

En una autodenuncia ante el Ministerio Público, el vendedor y comisionista de la empresa Best Quality SPA, César Ramírez declaró que Jadue les pidió un “bono” adicional de insumos que luego fue a parar a la sede del Partido Comunista de Recoleta, la tienda en que milita el alcalde.

En un reportaje de mediados del año pasado publicado en Ciper se señaló que la Fiscalía Centro Norte tiene los respaldos de un intercambio por WhatsApp fechado el 1 de julio de 2020 entre el entonces secretario ejecutivo de Achifarp, Matías Muñoz, y César Ramírez, cuando la empresa aspiraba a convertirse en proveedora habitual de la asociación. En el contacto, Muñoz menciona que Best Quality haría una “donación” para Daniel Jadue.

Por otro lado, el relato de Ramírez coincide con la declaración del 29 de octubre de 2021 de Óscar Doussang, conductor que trabajaba con el comisionista, que aseguró haber presenciado la negociación y el momento en que los elementos fueron trasladados hasta la sede partidaria.

“En una reunión, en julio o agosto del 2020, en la Municipalidad, que estaba César Ramírez, Jadue, Matías Muñoz y yo, se llegó al acuerdo final, que era un acuerdo de compra por cuatro contenedores de mascarillas”, aseguró el chofer en su testimonio dado a conocer por La Tercera PM.

Según Doussang “en esa misma reunión Jadue dijo que él compraba los contenedores pero que quería una bonificación de la empresa”.

Ramírez, en tanto, dijo en su testimonio que en la misma reunión llamó a Álvaro Castro, dueño de Best Quality y le explico lo de la donación. “Él lo autoriza debido a que nos interesaba mantener el negocio. A la salida de la reunión Álvaro me dice que la mercadería se donaría y se lo enviamos por WhatsApp a Matías Muñoz. Acordamos que nos darían los datos para la donación. En un principio sería a Daniel Jadue, luego lo cambian al Partido Comunista y se realiza ese mismo día”, sostuvo el vendedor.

El chofer, en tanto, afirmó que recibió una guía de despacho en la bodega de Best Quality para entregar en la sede recoletana del PC.

“Yo retiré de la bodega alcohol gel, como 100 bidones, mascarillas, guantes, pecheras. Se cargaron el camión y fuimos a la calle Lircay, el número no recuerdo. El lugar era el Partido Comunista de Recoleta, nos estaba esperando Matías Muñoz”, señaló Doussang.

Sepúlveda cuestionó en su entrevista con la señal de TV por pago los relatos que apuntan en contra del alcalde Jadue.

“Son tres personas que tienen mucha rabia contra la Achifarp porque no pudieron obtener esta ganancia y enriquecerse con la pandemia”, sostuvo.

“Esto parte con una querella de Best Quality que es una empresa que buscó lucrar con la pandemia y que le vendió a la Achifarp insumos médicos en plena pandemia a precios que eran muy distintos a lo que ocurrió cuando la pandemia baja y bajan de precio los insumos”, sostuvo el abogado del alcalde, indicando que la asociación intentó negociar con la empresa el valor de los insumos cuando carecía de dineros para pagar a los valores que hubo en pandemia y los precios eran ya menores en el mercado. Luego Achifarp quebró.

“No hay ninguna comunicación entre las personas de la empresa y Daniel Jadue”, manifestó Sepúlveda, insistiendo en que no hay antecedentes que vinculen al jefe comunal con esta “historia contada por tres personajes molestos porque perdieron dinero a propósito de un negocio con la pandemia”.

En diciembre del año pasado la causa quedó en reserva tras invocarse eventuales delitos de lavado de activos. En tanto, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ha analizado hacerse parte del caso y querellarse en contra de la autoridad.

Tanto el CDE como el Ministerio Público fueron alertados por la Contraloría de irregularidades en la gestión de las farmacias populares. El ente fiscalizador detectó que Achifarp no contaba con estados financieros ni antecedentes bancarios respaldando inversiones y las cuotas de los asociados. Además, apuntó a un inexistente protocolo que dé cuenta de procedimientos de adquisición.