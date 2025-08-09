Accidente de tránsito en ruta N-69 de Bulnes deja a una persona fallecida

Este sábado, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la comuna de Bulnes, región de Ñuble, llegó hasta la ruta N-69, a la altura del km 7, por un accidente que dejó a una persona fallecida.

Acorde a la Fiscalía de Bulnes, la víctima se trata de un joven de 25 años que ocupaba el asiento del copiloto cuando el vehículo –por razones que se investigan– cayó en un zanja.

El teniente Eric Leal, oficial investigador de la SIAT, detalló que el siniestro ocurrió en horas de la madrugrada cuando una conductora perdió el control del auto al transitar por una curva.

La víctima fatal falleció debido a la descarga de energía que se produjo al colisionar con un poste de tendido eléctrico.

El uniformado destacó que se encuentran realizando las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Asimismo, llamó a conducir con precaución: “Como Carabineros de Chile llamamos a los usuarios viales a conducir atentos a las condiciones del tránsito del momento, ya que como región enfrentamos condiciones climáticas adversas. A su vez, si va a conducir no consumir alcohol ni drogas".