SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

Accidente de tránsito en ruta N-69 de Bulnes deja a una persona fallecida

La víctima se trata de un joven de 25 años que ocupaba el asiento del copiloto.

Este sábado, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la comuna de Bulnes, región de Ñuble, llegó hasta la ruta N-69, a la altura del km 7, por un accidente que dejó a una persona fallecida.

Acorde a la Fiscalía de Bulnes, la víctima se trata de un joven de 25 años que ocupaba el asiento del copiloto cuando el vehículo –por razones que se investigan– cayó en un zanja.

El teniente Eric Leal, oficial investigador de la SIAT, detalló que el siniestro ocurrió en horas de la madrugrada cuando una conductora perdió el control del auto al transitar por una curva.

La víctima fatal falleció debido a la descarga de energía que se produjo al colisionar con un poste de tendido eléctrico.

El uniformado destacó que se encuentran realizando las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Asimismo, llamó a conducir con precaución: “Como Carabineros de Chile llamamos a los usuarios viales a conducir atentos a las condiciones del tránsito del momento, ya que como región enfrentamos condiciones climáticas adversas. A su vez, si va a conducir no consumir alcohol ni drogas".

Más sobre:CarabinerosSIATAccidente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Matthei se reúne con Evópoli y asegura: “No tengo ni una duda de que vamos a ganar en segunda vuelta”

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Comunidad palestina de Chile encabeza en Santiago la “Marcha de las ollas vacías” por la hambruna en la Franja de Gaza

Lagomarsino lamenta estancamiento en proyecto del nuevo Hospital Van Buren y llama a que “las autoridades se coordinen”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería del Jumbo Pajaritos y roban $20 millones
Chile

Turbazo en Maipú: sujetos asaltan una joyería del Jumbo Pajaritos y roban $20 millones

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años
Negocios

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano
Tendencias

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico
El Deportivo

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Con un nuevo choque entre Stephen Curry y LeBron James: la NBA anuncia los partidos inaugurales y de Navidad

Revisa la gran jugada de Brayan Cortés que evita la igualdad parcial de Nacional ante Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia
Mundo

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Consejo de Seguridad de la ONU aplaza para el domingo reunión sobre plan de Israel para Gaza

Accidente entre un camión y un autobús deja a 11 muertos en Brasil

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?