“Diagnóstico favorable”: actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras en Lirquén

Carabineros actualizó el estado de salud de Makarena Moreno, funcionaria de la institución que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus familiares en el catastrófico incendio de Lirquén, en la Región del Biobío.

El domingo, la cabo primero perteneciente a la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz, mientras estaba fuera de servicio, ayudó a sus abuelos a escapar de las llamas que estaban consumiendo su hogar.

Según precisó el general director de Carabineros, Marcelo Araya, la funcionario resultó con el 25% de su cuerpo quemado. En consecuencia, debió ser internada de urgencia.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladad en helicóptero hasta Santiago, donde fue internada en la clínica Indisa.

Desde Carabineros precisaron que la uniformada ha evolucionado “de manera estable dentro de la gravedad de su condición, presentando una franca recuperación y un diagnóstico médico favorable”.

Asimismo, explicaron que esta jornada, el equipo médico realizó con éxito el proceso de extubación, permitiendo que la funcionaria pueda respirar de forma autónoma, “lo que constituye un avance relevante en su estado de salud”, afirmaron.

“Actualmente, la cabo primero Moreno continúa bajo permanente evaluación médica, mientras se desarrollan los estudios correspondientes para determinar el pronóstico definitivo de sus quemaduras”, informó Carabineros.

Junto con ello, aseguraron que la institución se mantiene “en permanente contacto con su familia y continuará informando oportunamente cualquier actualización relevante, siempre de acuerdo con los reportes oficiales del equipo médico”.