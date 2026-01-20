SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Diagnóstico favorable”: actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras en Lirquén

    La funcionaria está internada en una clínica de Santiago tras resultar con graves quemaduras luego de rescatar a sus abuelos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Carabineros actualizó el estado de salud de Makarena Moreno, funcionaria de la institución que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus familiares en el catastrófico incendio de Lirquén, en la Región del Biobío.

    El domingo, la cabo primero perteneciente a la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz, mientras estaba fuera de servicio, ayudó a sus abuelos a escapar de las llamas que estaban consumiendo su hogar.

    Según precisó el general director de Carabineros, Marcelo Araya, la funcionario resultó con el 25% de su cuerpo quemado. En consecuencia, debió ser internada de urgencia.

    Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladad en helicóptero hasta Santiago, donde fue internada en la clínica Indisa.

    Desde Carabineros precisaron que la uniformada ha evolucionado “de manera estable dentro de la gravedad de su condición, presentando una franca recuperación y un diagnóstico médico favorable”.

    Asimismo, explicaron que esta jornada, el equipo médico realizó con éxito el proceso de extubación, permitiendo que la funcionaria pueda respirar de forma autónoma, “lo que constituye un avance relevante en su estado de salud”, afirmaron.

    “Actualmente, la cabo primero Moreno continúa bajo permanente evaluación médica, mientras se desarrollan los estudios correspondientes para determinar el pronóstico definitivo de sus quemaduras”, informó Carabineros.

    Junto con ello, aseguraron que la institución se mantiene “en permanente contacto con su familia y continuará informando oportunamente cualquier actualización relevante, siempre de acuerdo con los reportes oficiales del equipo médico”.

    Más sobre:IncendioCarabinerosMakarena Moreno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    Comisión de Seguridad aprobó proyecto de ley que impulsa agravantes contra personal de Gendarmería

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    A horas de la presentación de su gabinete: Kast se reúne con sus futuros ministros

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    3.
    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    4.
    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    5.
    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos
    Chile

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus abuelos de incendio en Lirquén

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”
    Negocios

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions
    El Deportivo

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?