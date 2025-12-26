Aduana incauta 110 kilos de marihuana ocultos en cargamento de soya en paso fronterizo de Arica: camionero quedó en prisión preventiva

Un gran decomiso de drogas realizó el personal de la Aduanas de la Región de Arica, luego del hallazgo de 110 kilos de marihuana ocultos en medio de soya a granel, la que pretendía ser exportada a Colombia.

El descubrimiento se dio en la víspera de Noche Buena, cuando el personal del Complejo Fronterizo Chungará controló un camión proveniente desde Bolivia, el que transportaba los granos.

Sin embargo, el personal detectó una anomalía en el encarpado de la carga, lo que dio paso al descubrimiento de 48 paquetes escondidos entre la soja. Las pruebas de campo permitieron comprobar que se trataba de 110 kilos 100 gramos de marihuana.

El director (s) de la Aduana en Arica, César Zamora, señaló que “acá destaca, una vez más, la experiencia de los equipos de fiscalizadores para poder detectar aquellos detalles que evidencia la intervención de la carga para concretar el ocultamiento del estupefaciente”.

El conductor de la máquina, identificado como G.O.R de nacionalidad boliviana, fue detenido luego de que se alertara a las autoridades policiales.

Esta jornada, la Fiscalía de Arica lo formalizó por tráfico de drogas, y el juzgado decretó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.